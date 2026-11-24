حلل الخبير التحكيمي محمد فاروق أبرز الحالات التحكيمية لمباراة الزمالك أمام الجونة بالدوري المصري، والتي انتهت بانتصار الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وقال محمد فاروق، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد عبد الباسط، خلال برنامج «في السنتر»، عبر قناة صدى البلد، «إن هدف عدي الدباغ الأول من اللعبات الصعبة. وهنا توصيف حالة لعب الخصم للكرة هل هي ارتداد أم انحراف أم لعب الكرة؟».

أوضح قائلًا: «هنا في هذه الحالة مدافع الجونة لعب الكرة بكل أريحية فالهدف صحيح ولا يوجد به حالة تسلل».

وأشار فاروق إلى أن هدف عدي الدباغ الملغي بداعي التسلل في بداية الشوط الثاني قرار سليم من المساعد بوجود تسلل في هذه الحالة.

الزمالك يواجه الإفريقي التونسي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الإفريقي التونسي، في السادسة مساء السبت المقبل، الموافق 28 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري للبطولة في المنطقة.

وافقت الجهات الأمنية على حضور 42 ألف مشجع، مع تخصيص عدد من المدرجات لجماهير الزمالك، ومدرج الثالثة يسار السفلي لجماهير الفريق التونسي.

الفريق الأبيض يصل بمعنويات مرتفعة

ويدخل الزمالك المواجهة عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف، الإثنين، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ويحتل المركز الثاني.

ويسعى الفريق الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد أول ثلاث نقاط في مشواره الإفريقي.