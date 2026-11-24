يستعد الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره الطيران، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري المحترفين.

ويدخل الزمالك اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، في إطار استكمال مبارياته المؤجلة بالمسابقة، بعد فترة من الارتباطات الدولية والقارية التي تسببت في تأجيل مواجهات الفريق.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في المؤجلات

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق القناة يوم الثلاثاء 1 ديسمبر المقبل، في السادسة مساءً، على صالة القناة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد قد قررت تأجيل مباريات الأهلي والزمالك بسبب مشاركة الفريقين في بطولتي كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي حصد الأهلي لقبها على حساب الزمالك في أنجولا.