علق سعد سمير، نجم الأهلي السابق، على الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، خلفًا للحسين عموتة، في ظل حالة الجدل المثارة حول مستقبل الجهاز الفني عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل.

وقال سعد سمير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حسام البدري يمتلك خبرات كبيرة داخل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اسمه يمنح ضمانات أكبر للنجاح حال توليه المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «حسام البدري اسم كبير، وأنت ضامن النجاح معاه بنسبة كبيرة لو مسك الأهلي، طبيعي تميل أكتر للي عنده خبرة ودراية وعاش الفترات دي قبل كده».

وتابع سعد سمير أن باقي المدربين المرشحين لتولي تدريب الأهلي أسماء محترمة، لكنهم قد يواجهون ضغوطًا كبيرة حال تولي المسؤولية، في ظل طبيعة المرحلة الحالية وحجم التطلعات الجماهيرية داخل القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، خلف الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

وسجل كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بحثًا عن استعادة الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام بيراميدز.