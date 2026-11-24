تحدث الإعلامي أمير هشام عن عدد من الملفات المثيرة للجدل داخل النادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، مشيرًا إلى وجود أمور وصفها بالغريبة في طريقة إدارة الفريق خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المغربي الحسين عموتة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورت» المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، إن هناك عدة مواقف أثارت علامات استفهام حول العلاقة بين المدير الفني وبعض عناصر الفريق، من بينها لقطة عموتة مع وائل جمعة مدير الكرة، والأزمة التي أشار إلى حدوثها داخل غرفة الملابس عقب مباراة القناة مع أحمد رضا لاعب الوسط.

كما تطرق إلى طريقة تعامل المدير الفني مع علي محمود خلال مواجهة المقاولون العرب، معتبرًا أن هذه المواقف تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن أسلوب إدارة المدرب لغرفة الملابس والتعامل مع اللاعبين.

وأضاف أن عموتة يواجه أزمات عديدة داخل الفريق، بالتزامن مع تراجع الأداء، وهو ما ظهر بوضوح خلال مواجهة بيراميدز، التي افتقد خلالها الأهلي التنظيم والفاعلية داخل الملعب.

وتساءل أمير هشام عن جدوى التعاقد مع مدير فني يعتمد على إظهار الحدة في التعامل مع لاعبيه، في الوقت الذي يمتلك فيه مدربون آخرون، مثل حسام البدري، قدرات فنية وخبرات تدريبية كبيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مشكلة الأهلي لا تتعلق بنتيجة مباراة بيراميدز فقط، وإنما تمتد إلى مستوى الأداء وعدم اقتناع الجماهير بما يقدمه الفريق منذ بداية الموسم، وهو ما يستدعي مراجعة العديد من الأمور الفنية داخل الفريق.