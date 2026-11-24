أعلن الجيش الروسي استهداف مراكز التحكم بالمسيرات ومحطات ستارلينك في منطقة سومي الأوكرانية.

هجوم روسي علي أوكرانيا

وفي سياق متصل، أفادت وكالة ‌إنترفاكس للأنباء، ​نقلا ​عن وزارة الدفاع ⁠الروسية، ​اليوم الثلاثاء ​بأن الجيش الروسي ​استهدف ​مواقع للتحكم في ‌الطائرات ⁠المسيرة ومحطات أقمار صناعية ​تابعة ​لشركة ⁠ستارلينك ​وأصولا عسكرية ​أخرى ⁠في منطقة ⁠سومي ​الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن معلومات استخباراتية أشارت إلى أن روسيا تخطط لشن هجمات جديدة على أوكرانيا، وحث ​الولايات المتحدة والدول الأخرى على أخذ ذلك في الاعتبار، إذ ‌تعتمد إمدادات أنظمة الدفاع الجوي على قراراتها.

وتشن القوات الروسية هجمات جوية شبه متواصلة على كييف ومدن أخرى منذ سبتمبر.

وأسفر هجوم على حي مركزي في العاصمة ​يوم الاثنين عن إصابة خمسة، في حين أسفر هجوم على ​بلدة في المنطقة التي تضم كييف عن مقتل 11 شخصا ⁠يوم الأحد.