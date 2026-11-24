قال مسؤولو صحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد ثلاثة ​فلسطينيين على الأقل اليوم الثلاثاء بالقرب من نقطة ‌للشرطة في خان يونس بجنوب القطاع.

غارات إسرائيلية على غزة

وأضاف مسعفون أن خمسة آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم.

ولم يصدر أي تعليق حتى ​الآن من جيش الإحتلال الإسرائيلي بشأن الهجوم.

وأدى وقف إطلاق ​النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025 بدعم من الولايات المتحدة إلى وقف ​القتال على نطاق واسع في غزة، لكنه لم يضع ​حدا للغارات الإسرائيلية أو يضمن نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.