علّق أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، على الأزمة المثارة بشأن قرار سحب لقب كأس الأمم الإفريقية من منتخب السنغال ومنحه للمغرب، مؤكدًا احترامه للجهات المسؤولة عن كرة القدم، لكنه شدد على أن ما يحدث داخل أرض الملعب يجب أن يظل المعيار الأساسي في تحديد هوية البطل.

ونشر حكيمي رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، تحدث خلالها عن موقفه من الأزمة، مشيرًا إلى أن المنتخب السنغالي نجح في الفوز بالنهائي بفضل الأداء القوي والروح القتالية والمجهود الكبير الذي بذله لاعبوه طوال المباراة.

حكيمي: لا أتفق مع سحب اللقب من السنغال

وأكد نجم المنتخب المغربي أنه لا يتفق مع فكرة سحب البطولة من السنغال بعد انتهاء المباراة واحتفال اللاعبين والجماهير بالتتويج، موضحًا أن كرة القدم تُحسم داخل المستطيل الأخضر، وليس من خلال قرارات تصدر بعد مرور أسابيع أو أشهر من نهاية المنافسات.

وأضاف حكيمي أن أي مخالفات أو أخطاء شهدتها المباراة كان من المفترض التعامل معها عبر القنوات الرسمية والإجراءات القانونية المناسبة، لكنه يرى أن حرمان منتخب كامل من بطولة قاتل لاعبوه من أجل الفوز بها أمر يصعب تقبله.

حكيمي: فخور بالمغرب لكن العدالة أهم

وشدد اللاعب المغربي على اعتزازه ببلاده ورغبته الدائمة في رؤية المنتخب الوطني يحقق البطولات، إلا أن ذلك لا يعني موافقته على جميع القرارات التي تصب في مصلحة المغرب، مؤكدًا أن احترام المنافسين والاعتراف بما يقدمونه داخل الملعب جزء أساسي من الروح الرياضية.

ووجه حكيمي رسالة احترام إلى لاعبي السنغال وجماهيرهم، مشيرًا إلى أنهم يستحقون التقدير على ما قدموه في البطولة.

واختتم نجم المغرب تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم الإفريقية تحتاج إلى الوحدة والعدالة والمصداقية، وأن استمرار مثل هذه الأزمات قد يؤثر على ثقة اللاعبين والجماهير في المسابقات القارية، معربًا عن أمله في أن يحسم الاستئناف النهائي الجدل ويعيد الوضوح إلى المشهد، لأن القضية تتجاوز حدود المغرب والسنغال وتمس مستقبل الكرة الإفريقية.