وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، برئاسة الدكتور باتريس موتسيبي، في اجتماعها المنعقد في أبوجا بنيجيريا، على إطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئات تحت 17 عاما، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تطوير كرة القدم النسائية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.



وتوفر هذه البطولة الجديدة المزيد من الفرص للاعبات الأفريقيات الشابات للمنافسة على المستوى الدولي، واكتساب خبرات قيمة، وتطوير مواهبهن الكروية.



ويعكس هذا القرار التزام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتعزيز كرة القدم النسائية، لا سيما على مستوى الفئات العمرية الشابة، وتوفير مسار أكثر قوة للجيل القادم من اللاعبات الأفريقيات.



وافقت اللجنة التنفيذية على فتح باب تقديم ملفات الاستضافة للاتحادات الأعضاء الراغبة في تنظيم النسخة الأولى من هذه البطولة.



ووافقت اللجنة التنفيذية أيضا على فتح باب تقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات لعام 2028.. وسيكون أمام الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهلة ثلاثة أسابيع لتقديم ملفاتها إلى الأمانة العامة للاتحاد.

ومن المقرر أن تقام البطولة في شهري مارس وأبريل من عام 2028، بينما يُتوقع أن تنطلق التصفيات المؤهلة في أبريل 2027.



يأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد الأفريقي المستمرة لتطوير كرة القدم النسائية وتعزيز بطولاته في مختلف أنحاء القارة.



وناقشت اللجنة التنفيذية المبادرات الجارية التي تهدف إلى تعزيز جودة واتساق واحترافية التحكيم في كرة القدم الأفريقية.. وأكد الدكتور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على أهمية تسريع الاستثمار في تطوير الحكام وتدريبهم، وتحسين أدائهم على جميع المستويات.

من جانبه، استعرض رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أوليفييه سفاري كابيني، عددا من المبادرات، منها "مشروع النخبة من الحكام"، ومن المقرر عقد الدورة التدريبية الأولى في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري، و"جيل الحكام القادم" وهي مبادرة جديدة تهدف إلى إعداد وتطوير الجيل القادم من حكام المباريات في أفريقيا، ومن المتوقع إطلاقها قريبا، و"دليل حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"، وتستهدف التطوير المستمر للمبادئ التوجيهية والمعايير الرامية إلى دعم أداء تحكيمي يتسم بالاتساق والجودة العالية في جميع مسابقات الاتحاد.

وتعكس هذه المبادرات التزام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاستثمار في الحكام الأفارقة، وتعزيز مستوى التحكيم في المباريات، والارتقاء بالمعايير في كافة مسابقاته.