فوز السنغال علي السودان 4-2.. والكاميرون على ناميبيا 3-0 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

حقق منتخب السنغال فوزا ثمينا على مضيفه منتخب السودان بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم /الاثنين/ على ملعب جوبا في إطار الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

سجل رباعية السنغال نيكولاس جاكسون في الدقيقة الرابعة و مالك ضيوف في الدقيقة 22 وباتي مبوب في الدقيقة 87 وبول ميندي في الدقيقة 90، بينما أحرز هدفي السودان كل من الجزولي نوح في الدقيقة 52 وصلاح عادل في الدقيقة 75.

الفوز رفع رصيد السنغال إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة ليقترب من التأهل لأمم إفريقيا،بينما تجمد رصيد السودان ثلاث نقاط في المركز الأخير .

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة للمجموعة السابعة، حقق منتخب الكاميرون فوزا كبيرا على مضيفه منتخب ناميبيا بثلاثية نظيفة سجلها كل من أبوبكر ناجيدا في الدقيق ة12 وريان فوسو في الدقيقة 58 و سايدو أليوم في الدقيقة 71.

ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة ليقترب من التأهل للكان،بينما تجمد رصيد ناميبيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث مؤقتا.

