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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيجيريا تعزز حضورها في سوق الوقود العالمي مع ارتفاع صادراتها إلى بريطانيا

سوق الوقود العالمي
سوق الوقود العالمي
أ ش أ

تواصَلَ التحول في مكانة نيجيريا داخل سوق الطاقة العالمي؛ في ظل تنامي صادرات محطة وقود جديدة تؤكد انتقال البلاد تدريجيًا من الاعتماد على واردات الوقود إلى تعزيز دورها كمصدر للمنتجات النفطية، مدفوعة بالتوسع الكبير في قدرات التكرير المحلية.

وكانت أولى الإشارات البارزة إلى هذا التحول قد ظهرت في أبريل 2026، عندما أصبحت نيجيريا، للمرة الأولى منذ عقود، مصدرًا صافيًا للوقود، في تحول مهم لدولة تُعد أكبر منتج للنفط في أفريقيا، لكنها ظلت لفترة طويلة تعتمد على استيراد الوقود لتلبية احتياجاتها المحلية.

وأظهرت بيانات شركة "كلبر" المتخصصة في معلومات الطاقة أن نيجيريا صدرت في ذلك الوقت نحو 44 ألف برميل يوميًا من البنزين، مقابل واردات أقل قليلًا، لتسجل فائضًا صافيًا بنحو 3 آلاف برميل يوميًا، بحسب ما أوردته منصة "بزنس أفريكا" الاقتصادية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية أكبر مع دخول نيجيريا سوق إمدادات الوقود العالمية، إذ أظهرت بيانات نشرتها الحكومة البريطانية في 6 نوفمبر 2026 أن المنتجات النفطية أصبحت أكبر مكونات تجارة السلع البريطانية مع نيجيريا، بعدما شكلت 53.5% من إجمالي السلع المستوردة من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

كما كشفت البيانات عن قفزة كبيرة في المشتريات البريطانية من النفط النيجيري المكرر، إذ زادت واردات المملكة المتحدة من المنتجات النفطية المكررة من نيجيريا بأكثر من الضعف خلال الـ12 شهرًا المنتهية في يونيو 2026، مقارنة بالفترة المماثلة السابقة، ونتيجة لذلك، تجاوزت المنتجات النفطية بقية الصادرات النيجيرية لتصبح أكبر فئة من واردات بريطانيا من البلاد.

ويتزامن هذا النمو مع خطط أليكو دانجوتي لتوسيع أعمال التكرير، والتي تشمل إنشاء مصفاة نفط جديدة في شرق أفريقيا، إلى جانب زيادة الطاقة التكريرية لمصفاته في لاجوس، ويأتي ذلك أيضًا بعد التحسن الكبير في الأداء المالي لمصفاة دانجوتي خلال العام الجاري، عقب تسجيلها خسائر في الفترة المماثلة من العام السابق.

وسجلت المصفاة، التي بلغت تكلفة إنشائها 20 مليار دولار، عودة قوية إلى الربحية، إذ حققت أرباحًا بلغت 4.725 مليار دولار، بعد تسجيل خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت إيراداتها إلى 22.5 مليار دولار، أي أكثر من ضعف مستواها في العام السابق، مع زيادة عمليات المنشأة وقدرتها على معالجة ما يصل إلى 700 ألف برميل من الخام يوميًا.

وفي مؤشر آخر على التحول المالي للمصفاة، أعلنت الشركة أن رصيدها النقدي بلغ 650.8 مليون دولار، مقارنة بديون بلغت 1.7 مليار دولار قبل عام، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في وضعها المالي بالتزامن مع توسع عمليات التكرير وارتفاع قدرتها على تلبية الطلب المحلي والخارجي.

التحول سوق الطاقة صادرات

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