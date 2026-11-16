عصام الحضري يهنئ هيكتور كوبر بعيد ميلاده ويستعرض إنجازاته مع منتخب مصر

حرص عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على توجيه رسالة تهنئة وإشادة بالأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني الأسبق للفراعنة، بمناسبة عيد ميلاده.

وأشاد الحضري بكوبر، واصفًا إياه بالمدرب المخلص والمحترم، مؤكدًا أنه ساهم في عودة منتخب مصر إلى المنافسة القارية، بعدما قاده للتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017، عقب الغياب عن البطولة في 3 نسخ متتالية.

وأضاف أن كوبر كان له دور بارز في عودة الفراعنة إلى كأس العالم 2018 بروسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، مشيرًا إلى أن المنتخب حقق في عهده عددًا من الإنجازات الفردية والجماعية، من بينها الحصول على جوائز أفضل منتخب أفريقي وأفضل مدرب وأفضل لاعب، إلى جانب الوصول إلى المركز التاسع عشر في التصنيف العالمي، وهو أفضل تصنيف منذ عهد حسن شحاتة الذي وصل بالمنتخب إلى المركز التاسع.