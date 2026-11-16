مجلس حكماء المسلمين: التسامح قيمة إنسانية ودينية وأخلاقية وضرورة لمواجهة الكراهية

أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنَّ التَّسامح يمثل قيمة إنسانيَّةً ودينيَّةً وأخلاقيَّةً راسخةً، وركيزةً أساسيَّةً لتعزيز التعايش والأخوَّة الإنسانيَّة، وترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل بين الشعوب والمجتمعات، مشيرًا إلى أنَّ عالمنا اليوم في أمسِّ الحاجة إلى إعلاء هذه القيمة في مواجهة تصاعد خطابات الكراهية والتطرف والتَّمييز، وما تشكله من تهديد للسِّلْم المجتمعي والتَّماسك الإنساني.

بمناسبة يوم التسامح.. مجلس حكماء المسلمين: ندعو لتضافر الجهود الدولية لتعزيز ثقافة التسامح

ويدعو مجلس حكماء المسلمين؛ بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، الَّذي يوافق السادس عشر من نوفمبر من كل عام، إلى تضافر الجهود الدوليَّة لتعزيز ثقافة التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي، ومواجهة جميع أشكال التَّعصُّب والتمييز ورهاب الأديان، مؤكدًا أهميَّة الدَّور الذي تضطلع به المؤسسات الدينيَّة والتعليميَّة والإعلاميَّة في نشر الوعي، وتحصين الشباب والأجيال الناشئة من الأفكار المتطرِّفة والخطابات التحريضية، وتعزيز قيم المواطنة والتعايش والمسؤولية المشتركة.

وشدد المجلس على أنَّ التَّسامح يتجاوز احترام الاختلاف والتنوُّع إلى الالتزام العملي بصون الكرامة الإنسانيَّة، وحماية الحقوق والحريَّات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مؤكِّدًا أن الحوار والتعاون بين أتباع الأديان والثقافات يمثِّلان ركيزة أساسية لبناء الثقة، وتعزيز التَّضامن الإنساني، ومواجهة التَّحديات المشتركة.

ويجدِّد مجلس حكماء المسلمين التزامه بمواصلة جهوده ومبادراته الدولية لنشر ثقافة التَّسامح والتَّعايش والسلام، مؤكدًا أنَّ بناء عالم أكثر تسامحًا وسلامًا مسؤولية مشتركة تتطلب ترجمة القيم والمبادئ الإنسانية إلى ممارسات وسياسات ومبادرات مستدامة، تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقَّه في العيش بسلامٍ.