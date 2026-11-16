رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية: مصر أدركت ان الملكية الفكرية أحد الممكنات للتنمية ودعم الابتكار والتنافسية

أكد هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن رئيس الوزراء يدعم جهود تطوير الملكية الفكرية في مصر .

وقال هشام عزمي في كلمته في المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن الدولة المصرية أدركت ان الملكية الفكرية أحد الممكنات للتنمية ودعم الابتكار والتنمية والتنافسية ".



وتابع:" اطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعتبر إطار متكامل لتطوير المنظومة".

وأكمل :" الجهاز المصري للملكية الفكرية خطوة لترجمة الرؤية لواقع وبدأ الجهاز في اتخاذ خطوات تنفيذية لعدد من مسارات الاستراتيجية الوطنية".

ولفت :" نعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات على تطوير مشروع رقمنة مكاتب الملكية الفكرية".

