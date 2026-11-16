سقط ميتا ولم يقطعوا الصلاة.. مشهد صادم داخل مسجد بالأردن بعد وفاة أحد المصلين

أثار مقطع فيديو متداول من داخل أحد مساجد مدينة الزرقاء الأردنية موجة واسعة من الجدل والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثّقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط شاب بشكل مفاجئ أثناء أداء صلاة الفجر، واستمرار المصلين في أداء صلاتهم دون التحرك لإسعافه.



ووقعت الحادثة فجر يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، عندما كان الشاب علي أبو عرب، المعروف بـ «أبو عرب»، يؤدي صلاة الفجر جماعة داخل المسجد.

وأظهرت اللقطات المتداولة لحظة سقوطه بقوة على أرض المسجد، بينما واصل المصلون المحيطون به أداء الصلاة، وهو ما أثار انتقادات من متابعين تساءلوا عن سبب عدم المبادرة إلى مساعدته.

وبعد انتشار الفيديو، كشف ذوو الفقيد والمقربون منه تفاصيل إنسانية من حياته، مؤكدين أنه كان معروفًا بالتزامه الديني وحرصه على أداء صلاة الفجر بانتظام منذ صغره، ودعائه المستمر بأن يرزقه الله حسن الخاتمة.

كما كشف المقربون أنه كان يدير كشك قهوة لا يملكه، بل يعود لبنات يتيمات كان يعتبرهن بمثابة أخواته وبناته، حيث كرّس جهده وعائد الكشك المالي لرعايتهن وكفالتهن، دون السعي لإظهار ما يقوم به.

وأشاروا إلى أنه زار شقيقه في محافظة إربد قبل وفاته بيوم واحد للاطمئنان عليه، وأنه شعر بالتعب والإرهاق خلال تحركه لأداء صلاة الفجر.

وعلى وقع الجدل، أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية فتوى بعنوان «حكم قطع الصلاة لإنقاذ شخص من الهلاك أو الضرر»، أكدت فيها أنه يجب قطع الصلاة إذا اقتضى الأمر إنقاذ شخص من الهلاك أو الضرر المحقق.

وأوضحت الدائرة أن حفظ النفس البشرية يُعد من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن عملية قطع الصلاة لإنقاذ المصاب يجب أن تقتصر على العدد اللازم فقط لتأدية مهمة الإسعاف والإنقاذ، بينما يواصل بقية المصلين صلاتهم.

ولم تتناول الفتوى مسؤولية المصلين الذين ظهروا في الفيديو على وجه التحديد، لكنها بيّنت الحكم الشرعي الواجب اتباعه عند وقوع خطر يستدعي تدخلًا عاجلًا.

دعوات للتوعية

ودعا أئمة ونشطاء إلى توعية المصلين بأحكام الطوارئ داخل المساجد، مؤكدين أن إنقاذ حياة الإنسان مقدم على إتمام الصلاة، وأن الصلاة الفائتة يمكن قضاؤها، بينما الحياة إذا ذهبت لا تعود.

وخيّم الحزن على أهالي الزرقاء ومعارف الفقيد، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، داعين له بالرحمة والمغفرة، ومستذكرين أخلاقه وطيب معاملته وأمانته.