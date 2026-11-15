تجديد حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي



قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس صانعة محتوى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وكانت قد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية ، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" )، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.