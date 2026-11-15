هشام حنفي: بصمة علي ماهر ظهرت مع منتخب مصر أمام مالاوي.. ومباراة الأهلي وبيراميدز «صعبة»

تحدّث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز منتخب مصر أمام مالاوي، مشيدًا بالبصمة الفنية التي ظهرت للمدير الفني علي ماهر خلال المواجهة.

وقال هشام حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور» الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم، إن الظروف خدمت علي ماهر في أول ظهور له مع منتخب مصر وأمام الجماهير المصرية، مؤكدًا أن بصمته ظهرت في منح الثقة لناصر ماهر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة الحذر من المبالغة في النزعة الهجومية على حساب الدفاع، خاصة عند مواجهة المنتخبات الكبيرة، مع أهمية تغيير طريقة اللعب وفقًا لطبيعة المنافس.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن محمد هاني ومصطفى شوبير يستحقان لقب رجل المباراة بالمشاركة بينهما، مشيدًا بإمكانيات محمد هاني وشخصيته داخل الملعب وثقته في الأداء، مؤكدًا أن هدفه في شباك مالاوي كان عالميًا، كما أشاد بمستوى مروان عطية ومهند لاشين، معتبرًا أنهما من أفضل اللاعبين في مصر بمركز 6.

واختتم هشام حنفي تصريحاته بالتأكيد على صعوبة مواجهة الأهلي وبيراميدز المقبلة في بطولة الدوري.