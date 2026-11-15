حماس تنعى سمير أبو يونس .. استشهاد قائد لواء رفح في غارة إسرائيلية بخان يونس

نعت حركة حماس قائد لواء رفح سمير محمود، الذي استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وفي التفاصيل، نعت حركة المقاومة «حماس» سمير محمود أبو يونس، المعروف باسم «أبو محمود»، قائد لواء رفح وعضو المجلس العسكري لكتائب القسام، عقب استشهاده في غارة جوية إسرائيلية استهدفته في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأحد، استهداف شخصية بارزة في الجناح العسكري لحركة حماس، خلال غارة جوية نفذها مساء السبت.



وأفاد مسعفون باستشهاد أبو يونس وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين، جراء غارة جوية استهدفته في أحد شوارع منطقة المواصي بمدينة خانيونس.



ويبلغ سمير أبو يونس من العمر 53 عامًا، وتولى قيادة لواء رفح، كما انضم إلى كتائب القسام عام 1991، وشغل عددًا من المناصب والمهام العملياتية البارزة في مدينة رفح.

وأشارت كتائب القسام، في بيان النعي، إلى أن أبو يونس ينتمي إلى الرعيل الأول للحركة، وتعرض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما شارك في عدد من العمليات التي وصفتها بالنوعية، إلى جانب التصدي للقوات الإسرائيلية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر.

