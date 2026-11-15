صافرات الإنذار تدوي في البحرين وتحذّر مواطنيها من خطر

أطلقت السلطات في مملكة البحرين فجر اليوم الأحد، صافرات الإنذار للتحذير من خطر.

ونبهت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين بوجود خطر، داعيةً إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية حفاظًا على السلامة العامة.

وفي السعودية، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، في أعقاب تفعيل نظام الإنذار المبكر للتحذير من تهديد جوي.

وجرى إطلاق الإنذار المبكر في الرياض لتنبيه السكان إلى التهديد الجوي، بالتزامن مع التعامل مع الصاروخين الباليستيين.

وأكد التحالف نجاح عملية اعتراض الصاروخين وتدميرهما، بعد إطلاقهما من قبل ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة.

وأُطلق لاحقاً تنبيه بزوال الخطر عن منطقة الرياض، عقب التعامل مع التهديد الجوي وانتهاء حالة الإنذار.

وتأتي هذه التطورات في إطار الإجراءات المتخذة للتعامل مع التهديدات الجوية وحماية المناطق المستهدفة.