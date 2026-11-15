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مصطفى أبوزهرة: علي ماهر لم يكن خيارنا الأول وهو من طلب إلغاء منصب مدير المنتخب.. ويكشف موقف مستحقات التوأم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى أبوزهرة: علي ماهر لم يكن خيارنا الأول وهو من طلب إلغاء منصب مدير المنتخب.. ويكشف موقف مستحقات التوأم

علي ماهر
علي ماهر
رباب الهواري

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس تولي علي ماهر القيادة الفنية لمنتخب مصر، إلى جانب عدد من الملفات المتعلقة بالجهاز المعاون وعقد المدير الفني الجديد، ومستحقات الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن.

علي ماهر يطلب إلغاء منصب مدير المنتخب

أكد مصطفى أبو زهرة أن علي ماهر طلب إلغاء منصب مدير المنتخب، مشيرًا إلى أن المدير الفني يمتلك الصلاحيات الكاملة في اختيار الجهاز المعاون وتحديد المناصب التي يحتاج إليها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن علي ماهر لم يكن الاختيار الأول لتدريب منتخب مصر، حيث كانت هناك خمسة أسماء أخرى مطروحة على طاولة المناقشات، قبل أن يستقر المسؤولون في النهاية على اختياره لقيادة الفراعنة.

وأضاف أن النتائج الإيجابية ستكون عاملًا أساسيًا في تحديد إمكانية استمرار المدرب بعقد طويل الأمد، مؤكدًا أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون محطة مهمة لتقييم تجربته، مع احتفاظ اتحاد الكرة بحق اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

تفاصيل عقد علي ماهر مع منتخب مصر

وتطرق أبو زهرة إلى ملف التعاقد مع المدير الفني، موضحًا أن علي ماهر طلب تأجيل مناقشة تفاصيل العقد في الوقت الحالي، لرغبته في التركيز بشكل كامل على مباراتي مالاوي والعمل الفني مع المنتخب.

وأشار إلى أن هاني أبو ريدة كلف خالد الدرندلي وطارق أبو العينين بعقد جلسة مع المدير الفني لمناقشة التفاصيل المالية والتعاقدية، إلا أن المدرب لم يبد اهتمامًا بالملف في الوقت الراهن.

أزمة الرخص التدريبية داخل الجهاز المعاون

وعن موقف باسم علي، أكد أبو زهرة التزامه وحسن أخلاقه، مشيرًا إلى أن الجميع أشاد بسلوكه، لكن الجهاز الفني مطالب باستيفاء جميع الرخص التدريبية المطلوبة.

وأوضح أن اتحاد الكرة فوجئ بعد إعلان أسماء الجهاز المعاون بعدم امتلاك باسم علي الرخص اللازمة، وهو ما دفع هاني أبو ريدة لتوجيه شوقي غريب بضرورة العمل على حصوله على التراخيص المطلوبة، حتى يتمكن من العمل مع المنتخبات الوطنية مستقبلًا.

مستحقات حسام حسن وإبراهيم حسن

واختتم مصطفى أبو زهرة تصريحاته بالتأكيد على أن المستحقات المالية الخاصة بحسام حسن وإبراهيم حسن محفوظة بالكامل، موضحًا أن عقديهما يتضمنان شرطًا جزائيًا ستتم تسويته وفقًا للإجراءات المتفق عليها.

وشدد على أن اتحاد الكرة سيعمل على إنهاء جميع الملفات المالية المتعلقة بالتوأم عقب عودة البعثة من مالاوي، مؤكدًا عدم وجود نية للمساس بحقوق الجهاز الفني السابق. 

علي ماهر منتخب مصر اتحاد الكرة اخبار الرياضة

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