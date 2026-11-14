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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسن شحاتة: أتمنى الخير لـ محمد صلاح.. وتتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا

حسن شحاتة ومحمد صلاح
حسن شحاتة ومحمد صلاح
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن أمنيته بشأن النجم محمد صلاح، قائد الفراعنة والمحترف ضمن صفوف طرابزون سبور، معربًا عن تمنياته له بمواصلة التألق وقيادة المنتخب لتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية.

وقال حسن شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يتمنى الخير لـ محمد صلاح، وأن ينجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، في ظل طموحات الجماهير المصرية برؤية الفراعنة على منصات التتويج القارية مجددًا.

وأشار المعلم إلى أهمية وجود محمد صلاح ضمن صفوف منتخب مصر، متمنيًا أن ينجح قائد الفراعنة في تحقيق حلمه بالتتويج بالبطولة القارية، وإسعاد الجماهير المصرية.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره مالاوي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهدت المباراة الظهور الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، عقب توليه المسؤولية خلفًا لحسام حسن.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

* منتخب مصر – 7 نقاط.

* منتخب أنجولا – 4 نقاط.

* منتخب مالاوي – 3 نقاط.

* منتخب جنوب السودان – دون رصيد من النقاط.
*

حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر النجم محمد صلاح لقب كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر طرابزون سبور

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