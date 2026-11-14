أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟

كشف حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، كواليس قراره باستبدال عمرو زكي خلال مواجهة السنغال في بطولة كأس الأمم الأفريقية، موضحًا وجهة نظره في التغيير ورد فعله تجاه اعتراض ميدو على القرار.

وقال حسن شحاتة، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب»، إنه كان يرى ضرورة إجراء تغيير خلال المباراة، موضحًا: «أنا كنت شايف وقتها إننا محتاجين نغير، وكانت وجهة نظري إن عمرو زكي هينزل يعمل حاجة».

وأضاف أن ميدو لم يكن من المفترض أن يتصرف بهذه الطريقة اعتراضًا على قرار استبداله، مشيرًا إلى أن الأزمة انتهت بالتصالح بينهما في اليوم التالي.

واختتم حسن شحاتة تصريحاته بالتأكيد على اختلاف الظروف بين واقعة اعتراض ميدو على استبداله في مباراة السنغال، والحديث عن تغيير محمد صلاح، موضحًا أن الموقفين لا يمكن التعامل معهما بالطريقة نفسها.