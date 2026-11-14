خماسية مالاوي تعيد اكتشاف نجوم منتخب مصر.. 5 لاعبين يقلبون حسابات علي ماهر ويستعيدون ثقة الجماهير

لم تكن الخماسية التي أمطر بها منتخب مصر شباك مالاوي على استاد القاهرة الدولي مجرد انتصار كبير في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027 لكنها حملت العديد من الرسائل الفنية المهمة بعدما نجح المدير الفني علي ماهر في إعادة تقديم عدد من لاعبي الفراعنة بصورة مغايرة ومنحهم فرصة التخلص من الضغوط والانتقادات التي لاحقتهم خلال فترات سابقة.

وبينما تصدر محمد صلاح المشهد بعدما سجل هدفين وصنع آخر وواصل كتابة التاريخ بقميص المنتخب الوطني كشفت المباراة عن مجموعة من المكاسب الفردية التي تجاوزت حدود النتيجة خاصة مع التألق اللافت لمحمد هاني وأحمد فتوح ومهند لاشين وعمر مرموش في ليلة أثبتت أن التغيير في طريقة توظيف اللاعبين قد يكون أحيانًا أهم من تغيير الأسماء.

وظهر منتخب مصر بصورة هجومية قوية مع اعتماد علي ماهر على مجموعة كبيرة من العناصر صاحبة النزعة الهجومية وهو ما فرض مسؤوليات إضافية على لاعبي الوسط والأظهرة لكن الأرقام أظهرت نجاح عدد من العناصر في التعامل مع هذه الأدوار لتتحول الخماسية إلى فرصة حقيقية أمام خمسة لاعبين لاستعادة مكانتهم داخل حسابات المنتخب.

محمد هاني.. من الانتقادات الهجومية إلى دور البطولة

كان محمد هاني أحد أبرز المستفيدين من التغيير الفني الذي ظهر به منتخب مصر أمام مالاوي بعدما قدم مباراة متكاملة على مستوى الواجبات الهجومية والدفاعية ليبعث برسالة قوية إلى منتقديه بشأن قدرته على تقديم الإضافة في الجبهة اليمنى.

ولم يكتفِ ظهير الأهلي بصناعة الهدف الأول لكنه نجح أيضًا في تسجيل الهدف الثالث بتسديدة صاروخية استقرت في المقص الأيمن لينهي غيابًا طويلًا عن التسجيل الدولي امتد إلى 52 مباراة ويؤكد قدرته على استغلال المساحات والتقدم في التوقيت المناسب.

وعكست أرقام محمد هاني حجم تأثيره في المباراة بعدما لمس الكرة 78 مرة ونجح في تنفيذ 49 تمريرة صحيحة من أصل 53 بنسبة دقة بلغت 92% كما صنع فرصتين محققتين وقدم 8 مساهمات دفاعية إلى جانب فوزه بـ7 التحامات أرضية من أصل 8.

أحمد فتوح.. ورقة علي ماهر الرابحة في بناء اللعب

على الجانب الآخر استعاد أحمد فتوح جزءًا كبيرًا من بريقه بعدما قدم واحدة من أبرز مبارياته مع المنتخب الوطني مؤكدًا امتلاكه إمكانات فنية تجعله قادرًا على أداء أدوار تتجاوز حدود مركز الظهير الأيسر التقليدي.

واعتمد علي ماهر على فتوح باعتباره أحد مفاتيح الخروج بالكرة وبناء الهجمات مستفيدًا من قدرته على التحرك في المساحات الداخلية والمشاركة في عملية الاستحواذ وهو ما ظهر بوضوح في أرقام اللاعب خلال اللقاء.

وسجل فتوح 138 لمسة للكرة ليصبح أكثر لاعبي المنتخب مشاركة في اللعب كما نفذ 99 تمريرة صحيحة من إجمالي 109 تمريرات بنسبة دقة بلغت 91% إلى جانب نجاحه في 8 تمريرات طولية من أصل 11.

ولم تقتصر مساهماته على الجانب الهجومي إذ قطع الكرة لمسافة 216.8 مترًا خلال 24 انطلاقة ونجح في الفوز بجميع التحاماته الأرضية التسعة فضلًا عن تقديم 11 مساهمة دفاعية.

مهند لاشين.. اللاعب الذي منح الحرية للخماسي الهجومي

ربما لم يكن مهند لاشين صاحب اللقطات الأكثر جذبًا للانتباه أمام مالاوي لكنه كان أحد أهم العناصر التي ساهمت في نجاح التجربة الهجومية لعلي ماهر بعدما تحمل مسؤولية كبيرة في منطقة وسط الملعب.

ففي الوقت الذي منح فيه المدير الفني مساحة أكبر للعناصر الهجومية للتحرك والضغط وصناعة الفرص كان لاشين مطالبًا بتأمين المساحات خلفهم ومنع المنافس من استغلال اندفاع المنتخب المصري نحو مرماه.

ونجح لاعب الوسط في أداء هذه المهمة بكفاءة بعدما لمس الكرة 94 مرة ونفذ 80 تمريرة صحيحة من أصل 85 بنسبة دقة وصلت إلى 94% ليؤكد قدرته على الربط بين الخطوط والحفاظ على استحواذ المنتخب.

وعلى المستوى الدفاعي قدم لاشين 5 مساهمات وتصدى لثلاث تسديدات واستعاد الكرة أربع مرات ليؤدي دورًا مهمًا في إجهاض محاولات مالاوي للعودة إلى المباراة.

عمر مرموش.. هدف مبكر يعيد الثقة ويعزز الصدارة

واصل عمر مرموش تأكيد أهميته داخل التشكيل الهجومي لمنتخب مصر بعدما نجح في افتتاح التسجيل أمام مالاوي مبكرًا ليمنح الفراعنة أفضلية ساعدتهم على فرض سيطرتهم والتحكم في مجريات اللقاء.

وجاء هدف مرموش في الدقيقة العاشرة ليعكس قدرته على استغلال الفرص والتحرك في المساحات خاصة مع الضغط الهجومي الذي فرضه المنتخب منذ الدقائق الأولى.

ولم يتوقف تأثير مهاجم الفراعنة عند التسجيل إذ سجل 36 لمسة للكرة وصنع ثلاث تمريرات مفتاحية كما تقدم بالكرة لمسافة 115 مترًا ليواصل إزعاج دفاع المنافس بفضل سرعته وقدرته على التحول من الدفاع إلى الهجوم.

كما رفع اللاعب رصيده إلى 14 هدفًا دوليًا لينفرد بصدارة هدافي تصفيات كأس أمم أفريقيا ويواصل تعزيز مكانته ضمن أبرز العناصر الهجومية في صفوف الفراعنة.

محمد صلاح.. القائد الذي جمع بين صناعة اللعب وحسم النتيجة

رغم أن محمد صلاح اعتاد أن يكون محور الاهتمام في كل ظهور دولي فإن تألقه أمام مالاوي حمل جانبًا مختلفًا بعدما ظهر بصورة أكثر تنوعًا في أدواره الهجومية ولم يكتفِ بالبحث عن التسجيل بل ساهم في صناعة اللعب وتهيئة الفرص لزملائه.

وقدم قائد المنتخب مباراة قوية على مستوى التحركات والتمريرات بعدما صنع خمس تمريرات مفتاحية ونفذ 42 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 82% بينها 35 تمريرة في نصف ملعب المنافس كما سجل 68 لمسة للكرة.

ووصلت انطلاقاته بالكرة إلى 21 انطلاقة لمسافة إجمالية بلغت 227.8 مترًا إلى جانب مساهماته الدفاعية التي تضمنت استخلاص الكرة ثلاث مرات في مشهد عكس رغبته في أداء أدوار متعددة داخل الملعب.

ورغم تأخره في الوصول إلى الشباك بعدما واجه بعض المحاولات التي تصدى لها حارس مالاوي نجح صلاح في ترك بصمته خلال الدقائق الأخيرة بتسجيل هدفين من رأسية وركلة جزاء.

ولم تقتصر أهمية الثنائية على حسم النتيجة بل حملت إنجازًا تاريخيًا جديدًا بعدما رفع صلاح رصيده إلى 70 هدفًا دوليًا لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر ويواصل توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه.