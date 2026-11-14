خالد الدرندلي يكشف موعد اختيار المنسق العام الجديد لمنتخب مصر

وجه خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة شكر وتقدير إلى التوأم حسام وإبراهيم حسن، تقديرًا لما قدماه خلال فترة توليهما المسؤولية الفنية لمنتخب مصر، مشيدًا بالجهود التي بذلاها مع الفراعنة خلال الفترة الماضية.

الدرندلي يشكر حسام وإبراهيم حسن

وأكد خالد الدرندلي، في تصريحات تلفزيونية، تقديره الكبير للتوأم حسن، مشيرًا إلى أن الفترة التي قضياها على رأس القيادة الفنية للمنتخب تستحق التقدير والإشادة، في ظل العمل الذي قاما به خلال مهمتهما مع المنتخب الوطني.

وقال الدرندلي: «كل الشكر والتقدير للتوأم حسام وإبراهيم على ما قدماه لمنتخب مصر خلال فترة توليهما المسؤولية»، في رسالة حملت معاني التقدير لما بذله الثنائي خلال تجربتهما مع الفراعنة.

موعد حسم ملف المنسق العام الجديد

وفي سياق آخر، كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن موعد حسم ملف تعيين المنسق العام الجديد لمنتخب مصر، موضحًا أن القرار سيتم اتخاذه فور عودة بعثة المنتخب من مواجهة مالاوي.

وأشار الدرندلي إلى أن اختيار الاسم الجديد لن يكون قرارًا فرديًا، بل سيأتي من خلال لجنة تضم عددًا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن يكون من بينهم شخصيًا، للمشاركة في دراسة الأسماء المطروحة واختيار الأنسب لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة.

كما أوضح أن تعيين محمد ثابت في هذا المنصب لن يكون ممكنًا في الوقت الحالي، بسبب ارتباطاته والتزاماته التي تحول دون توليه المسؤولية.

منتخب مصر يكتسح مالاوي بخماسية

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا عريضًا على نظيره مالاوي بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتناوب على تسجيل أهداف الفراعنة كل من ناصر ماهر وعمر مرموش ومحمد هاني، بالإضافة إلى محمد صلاح الذي أحرز هدفين، ليؤكد المنتخب تفوقه خلال المواجهة.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية، بعدما استهل مشواره بالتعادل أمام أنجولا، قبل تحقيق الفوز على جنوب السودان ومالاوي، ليواصل خطواته نحو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027