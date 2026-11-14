مصدر باتحاد الكرة: سفر منتخب مصر إلى مالاوي على متن طائرة خاصة

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد قرر سفر بعثة منتخب مصر الأول إلى مالاوي على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن قرار السفر بطائرة خاصة يأتي في إطار حرص اتحاد الكرة على توفير أفضل سبل الراحة لبعثة المنتخب، وتجنب مشقة السفر والرحلات الطويلة، بما يساعد اللاعبين على الحفاظ على جاهزيتهم البدنية قبل المواجهة المرتقبة.

تقليل الإجهاد

وأضاف أن توفير رحلة مباشرة للمنتخب يستهدف تقليل الإجهاد الناتج عن السفر، ومنح الجهاز الفني بقيادة علي ماهر الوقت الكافي لتجهيز اللاعبين ووضع اللمسات الأخيرة على خطة المباراة.

مباراة الإياب

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة الإياب أمام مالاوي، يوم الثلاثاء المقبل، بعدما التقى المنتخبان في الجولة الثالثة، ضمن مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويسعى الجهاز الفني للفراعنة إلى مواصلة النتائج الإيجابية وحصد النقاط، من أجل تعزيز موقف المنتخب في المجموعة والاقتراب من التأهل إلى البطولة القارية.

فوز منتخب مصر

فاز منتخب مصر الأول على منتخب مالاوي بنتيجة 5-0 للفراعنة، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وسجل ناصر ماهر الهدف الأول بعد جملة ثلاثية بين محمد صلاح ومحمد هاني الذي مهدها لناصر ماهر عرضية أرضية ليضعها في مرمى مالاوي في الدقيقة 6 من انطلاق المباراة.

وسجل عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة؛ بعد خطأ من مدافع منتخب مالاوي.

وأضاف محمد هاني الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة من تسديدة صاروخية عالمية سكنة المقص الأيمن لحارس مرمى منتخب مالاوي.

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع في الدقيقة 84 من عمر اللقاء برأسية رائعة من عرضية إبراهيم عادل.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مرة أخرى من ركلة جزاء على طريقة بانينكا في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

ويتواجه المنتخبين الثلاثاء المقبل في الثالثة من عصر يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

منتخب مصر 7 نقاط منتخب أنجولا 4 نقاط منتخب مالاوي 3 نقاط منتخب جنوب السودان صفر نقاط

واليوم السبت يقام لقاء منتخبي أنجولا وجنوب السودان في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.