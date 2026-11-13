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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يهزم مالاوي بخماسية نظيفة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

فاز منتخب مصر الأول على منتخب مالاوي بنتيجة 5-0 للفراعنة، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

كان ناصر ماهر سجل الهدف الأول بعد جملة ثلاثية بين محمد صلاح ومحمد هاني الذي مهدها لناصر ماهر عرضية أرضية ليضعها في مرمى مالاوي في الدقيقة 6 من انطلاق المباراة. 

وسجل عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة بعد خطأ من مدافع منتخب مالاوي.

وأضاف محمد هاني الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة من تسديدة صاروخية عالمية سكنة المقص الأيمن لحارس مرمى منتخب مالاوي.

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع في الدقيقة 84 من عمر اللقاء برأسية رائعة من عرضية إبراهيم عادل.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مرة أخرى من ركلة جزاء على طريقة بانينكا في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

ترتيب المنتخبين

وبتلك النتيجة رفع منتخب مصر رصيده للنقطة 7 ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما توقف رصيد منتخب مالاوي عند النقطة 3 ليحتل المركز الثالث.

ويتواجه المنتخبين الثلاثاء المقبل في الثلاثة عصرا ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة علي ماهر، التشكيل الأساسي للفراعنة لمواجهة منتخب مالاوي، في المباراة التي جمعت المنتخبين الليلة  على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهد التشكيل اعتماد الجهاز الفني على مصطفى شوبير في حراسة المرمى، مع وجود محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه في الخط الأمامي.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام مالاوي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش.

بدلاء منتخب مصر أمام مالاوي

ضمت قائمة البدلاء كلًا من: محمد الشناوي، مهدي سليمان، طارق علاء، كريم حافظ، محمود الونش، محمود مرعي، مروان عطية، محمود صابر، محمد شحاتة، إبراهيم عادل، هيثم حسن، حمزة عبد الكريم.

الظهور الأول لـ علي ماهر مع منتخب مصر

وحملت المباراة أهمية خاصة، كونها الظهور الأول لـ منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني الجديد علي ماهر، الذي تولى المسؤولية خلفًا لحسام حسن.


 

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