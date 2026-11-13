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محمد صلاح يعادل إنجاز حسام حسن التاريخي ويتقاسم معه صدارة هدافي منتخب مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يعادل إنجاز حسام حسن التاريخي ويتقاسم معه صدارة هدافي منتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

واصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، كتابة التاريخ بقميص الفراعنة؛ بعدما نجح في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن، المدير الفني السابق للمنتخب، في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني.

محمد صلاح يعادل إنجاز حسام حسن التاريخي

وجاء إنجاز نجم ليفربول السابق وطرابزون سبور التركي الحالي؛ بعدما سجل هدفًا في شباك منتخب مالاوي، خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين الليلة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، ليرفع رصيده إلى 69 هدفًا دوليًا بقميص المنتخب المصري.

وبهذا الهدف، تقاسم صلاح صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر مع حسام حسن نجم الفراعنة السابق، الذي ظل متربعًا على القمة لسنوات طويلة برصيد 69 هدفًا.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة الكبيرة التي وصل إليها محمد صلاح في تاريخ الكرة المصرية، بعدما أصبح على بُعد هدف واحد من الانفراد بعرش الهدافين التاريخيين للفراعنة، وكتابة فصل جديد في مسيرته الدولية الحافلة بالإنجازات.

وتترقب الجماهير المصرية مواصلة قائد المنتخب تألقه خلال المباريات المقبلة، من أجل تحطيم الرقم القياسي والانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام مالاوي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش.

محمد صلاح منتخب مصر حسام حسن قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني

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