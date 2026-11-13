إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في مدينة جاسك جنوب البلاد

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في مدينة جاسك الساحلية، الواقعة بمحافظة هرمزجان جنوب إيران، شرقي مضيق هرمز، وسط غموض بشأن طبيعة هذه الانفجارات وأسبابها.

ونقلت وكالة الأناضول عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، استنادًا إلى مصادر محلية، أن أصوات الانفجارات سُمعت في المدينة، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار في جاسك أو في مناطق أخرى بمحافظة هرمزجان.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية في محيط مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية، وبعد تقارير إيرانية سابقة عن سماع انفجارات في مدينة سيريك، الواقعة أيضًا جنوب البلاد.

إنذار مبكر

وفي تطور متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، استهداف وتدمير رادار إنذار مبكر أمريكي في البحرين، قال إن العملية جاءت ردًا على هجوم استهدف برج اتصالات في مدينة سيريك. في المقابل، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن قواتها اعترضت طائرتين إيرانيتين مسيرتين كانتا تتجهان نحو البحرين، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تتضح حتى الآن الصلة بين الانفجارات التي سُمعت في جاسك والتطورات العسكرية الأخيرة، كما لم يصدر تأكيد رسمي يحدد مصدرها أو طبيعتها، ما يجعل من المبكر الجزم بأنها ناجمة عن هجوم عسكري.

وتكتسب المدينة أهمية استراتيجية لموقعها على ساحل خليج عُمان، إلى الشرق من مضيق هرمز، في منطقة تشهد توترات متزايدة على خلفية المواجهة الأمريكية الإيرانية.