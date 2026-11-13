باحث بمرصد الأزهر: الإحسان للناس يبدأ من النفس.. وقضاء حوائج الآخرين باب عظيم

أكد أحمد داود، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن بناء مجتمع يسوده الاحترام والإحسان يبدأ من مراجعة الإنسان لطريقة تعامله مع الآخرين، قبل مطالبتهم بحسن التعامل معه، متسائلًا عن مدى تقديم كل شخص للآخرين نفس التقدير والاحترام الذي ينتظره منهم.

باحث بمرصد الأزهر: أثر الإحسان لا يتوقف عند الفرد، بل يمتد إلى أسرته

وأوضح أحمد داود، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن أثر الإحسان لا يتوقف عند الفرد، بل يمتد إلى أسرته وزملائه وجيرانه وكل من يتعامل معهم يوميًا، لافتًا إلى أن التصرفات الطيبة تخفف عن الآخرين أعباءهم، وتشجعهم على نقل هذا السلوك إلى غيرهم، حتى يتحول الإحسان من عادة فردية إلى ثقافة مجتمعية.

وضرب مثالًا بالموظف الذي يتوجه إليه الناس لقضاء مصالحهم، مؤكدًا ضرورة أن يؤدي عمله بالجد والإخلاص نفسيهما، سواء كان مديره حاضرًا أم غائبًا، لأنه مؤتمن على عمله، ويعلم أن الله مطلع عليه، وأن لكل شخص يتعامل معه ظروفه ووقته ومسؤولياته الخاصة.

وأضاف أن توضيح الإجراءات المطلوبة، ومراجعة الأوراق بعناية، وإنجاز المعاملات في مواعيدها، قد يوفر على إنسان يومًا كاملًا من المشقة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»، موضحًا أن قضاء حوائج الناس باب عظيم للأجر، يحفز الإنسان على أداء عمله بأمانة وإخلاص وابتغاء نفع الآخرين لوجه الله.

وشدد الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أهمية العدل في قضاء مصالح الناس، وإعطاء كل شخص دوره، والحفاظ على حقوق الجميع، وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن الإحسان لا يضيع عند الله، وأن أثره يمتد إلى الأبناء الذين يتعلمون من آبائهم الصدق وخدمة الآخرين، ليظل السلوك الطيب قدوة حاضرة في حياتهم.