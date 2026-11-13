خطيب الجامع الأزهر: كل أمة تبحث عن نماذج تحتذي بها.. والرسول وصحابته أعظم القدوات

ألقى خطبة الجمعة اليوم بـ الجامع الأزهر الدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية والباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

وجاءت بعنوان: "الصحابة الكرام بين واجب التوقير وأمانة الإنصاف"، مؤكدا أن من أعظم نعم الله على الإنسان نعمة الإسلام، التي تستوجب دوام الشكر لله تعالى، والشكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على تبليغ الرسالة والأخذ بأيدي الناس إلى طريق الهداية والنجاة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة القرآن الكريم وبين معانيه وأحكامه من خلال سنته المطهرة، التي تمثل مرجعا أصيلا لفهم الدين والعمل به، قال صلى الله عليه وسلم: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار".

خطيب الجامع الأزهر: الاختلاف في فهم بعض المواقف لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل للانتقاص من الصحابة

وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا جيلا فريدا نشأ في مدرسة النبوة، وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهلوا من علمه وحكمته، وتربوا على يديه على مكارم الأخلاق وصالح الأعمال، فتعلموا منه الأمانة والصدق والحياء والصلة والبر والطاعة، وتشربوا قيم الإيمان والتضحية والإخلاص، فكانوا نموذجا عمليا لما ينبغي أن يكون عليه المسلم في عقيدته وعبادته وسلوكه ومعاملاته، وهذه التربية النبوية صنعت رجالا حملوا لواء الإسلام.

وتابع الصحابة الكرم نقلوا إلى الأجيال المتعاقبة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبلغوا شريعة الله إلى الناس، وبذلوا الغالي والنفيس، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الحق ونصرة الدين، حتى وصل إلينا الإسلام واضح المعالم، كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها، لذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾، كما قال تعالى: ﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾، وقال أيضا: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

وأشار الدكتور أبو اليزيد سلامة إلى أن الإنصاف يقتضي ألا ندعي العصمة لأحد من الصحابة بعد الأنبياء، لكن في الوقت ذاته لا يجوز التشكيك في صدقهم وأمانتهم أو الانتقاص من قدرهم ومكانتهم التي أثنى الله عليها وزكاهم في كتابه الكريم.

واستنكر ما يصدر عن بعض الناس من إساءات واتهامات باطلة للصحابة، أو رفض أقوالهم وهديهم وسنتهم، والدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم دون السنة النبوية أو اعتبار أقوال الصحابة واجتهاداتهم، هذه الطروحات تتعارض مع ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم من مكانتهم ووجوب توقيرهم، حيث قال: "الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"، كما قال صلى الله عليه وسلم: “فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ”.

وحذر من تجاهل هذه التوجيهات النبوية أو الانسياق وراء الشبهات التي تستهدف النيل من الصحابة، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: "سيأتي على الناس سنوات خداعات؛ يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة".

وشدد فضيلة الدكتور أبو اليزيد سلامة على أن استهداف الصحابة والانتقاص من مكانتهم يرتبط بمحاولة إسقاط القدوات التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بها، إذ إن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا القرآن الكريم والسنة النبوية، وكانوا النموذج العملي لما تربوا عليه في مدرسة النبوة من إيمان وأخلاق وأمانة واستقامة، متسائلا: إذا سقطت مكانة هؤلاء في نفوس الشباب، فمن يقتدون به؟ وإلى أين يتجهون؟ وكيف يتعلمون هدي النبي وسنته؟.

وأكد أن كل أمة تبحث عن نماذج صالحة تحتذي بها الأجيال، وقد تضطر بعض الأمم إلى اختراع شخصيات تقدمها بوصفها نماذج للبطولة والشجاعة، بينما تمتلك الأمة الإسلامية أعظم القدوات في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: "حب الأنصار آية الإيمان، وبغض الأنصار آية المنافق"، كما أن المحبة الصادقة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا تقتصر على الأقوال، وإنما تظهر في الاقتداء بسيرتهم والتمسك بهديهم، وقراءة أخبارهم وتعليمها للأبناء والبنات، حتى يدركوا أنهم الجيل الفريد الذي اصطفاه الله لحمل أمانة هذا الدين وتبليغه، وبذل في سبيل ذلك الغالي والنفيس.

وفي ختام الخطبة، دعا الدكتور أبو اليزيد سلامة إلى ترسيخ ثقافة التوقير والإنصاف في التعامل مع سيرة الصحابة الكرام، وتعليم الأجيال قراءة تاريخهم في ضوء الحقائق الثابتة وما قدموه من تضحيات في سبيل نصرة الإسلام، كما أن الاختلاف في فهم بعض المواقف التاريخية لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل للإساءة أو الانتقاص، وأن الواجب هو صون مكانتهم، والاعتدال في تناول سيرتهم، واستلهام ما تزخر به حياتهم من دروس في الإيمان والوفاء والتضحية، بما يعزز وعي الشباب بهويتهم الإسلامية ويحفظ صلتهم بمصادر دينهم وقدواتهم الراسخة.