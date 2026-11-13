التخطيط: مصر تولي أهمية كبرى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تولي أهمية كبرى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ باعتبارها إحدى الآليات الداعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك بمناسبة مواصلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مشاركتها في أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP31 بتركيا، وذلك من خلال تنظيم جلسة تحت عنوان "التوطين في العمل: بناء مجتمعات ذكية ومرنة في جميع المحافظات".

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تُنفذ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ولفت إلى أن الجلسة شهدت مشاركة عدد من المشروعات الفائزة في المبادرة من المحافظات المختلفة ضمت عمرو سيد، مشروع إعادة تدوير الزيوت المستعملة، فسيفساء طوبي، وجمعة علي أحمد، مشروع نموذج صعيد مصر المتكامل لاقتصاد دائري أخضر، وكريم ماجد، مشروع مجتمع حبيبة.

جاءت الجلسة بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، ومصطفى كمال جوي مدير مركز تماسك السياسات، ممثلا عن منظمة العمل الدولية، الدكتور محمد بيومي، ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأدار الجلسة السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.