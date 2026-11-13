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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى الدقهلية والمنوفية

قافلتين دعويتين بين الأزهر والأوقاف
قافلتين دعويتين بين الأزهر والأوقاف
أحمد سعيد

انطلقت اليوم، الجمعة، قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف إلى محافظتي: الدقهلية، والمنوفية بمشاركة (٢٠) إمامًا وواعظًا، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان «فقه صنائع المعروف»، وسلطت الضوء على أثر صنائع المعروف في تعزيز التكافل والتماسك المجتمعي، وإبراز دورها في تخفيف معاناة الناس ومساندتهم، وقدرتها على مواجهة الأزمات، وترسيخ روح التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع.

وتأتي هذه القوافل ضمن جهود وزارة الأوقاف لتنفيذ محاور خطتها الدعوية، ومواصلة مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة مختلف صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والإسهام في صناعة الحضارة؛ من خلال دور المساجد في بناء وعي الشباب ومختلف شرائح المجتمع، وتعظيم قدر العلم والاكتشاف والإبداع، وترسيخ الشغف بالعلم والمعرفة.

انعقاد 10180 ندوة علمية ضمن برنامج «المنبر الثابت»

وفي السياق ذاته، تعقد وزارة الأوقاف عدد (10180) ندوة علمية ضمن برنامج «المنبر الثابت» المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٦، وذلك في عدد (2036) مسجدًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وتناولت ندوات يوم الثلاثاء الموافق ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٦ موضوع «مواجهة التطرف وأثره على استقرار الوطن»، حيث ركزت على خطورة الفكر المتطرف وما يترتب عليه من تهديد لأمن المجتمع واستقراره، وأهمية التصدي للأفكار المنحرفة من خلال نشر الوعي الصحيح، وترسيخ قيم الاعتدال والانتماء الوطني، وتعزيز روح التماسك والتعاون بين أبناء الوطن؛ حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره.

ويأتي ذلك في إطار التعاون العلمي والدعوي بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، الهادف إلى نشر صحيح الدين، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء الوعي الرشيد؛ بما يُسهم في تحقيق الأمن الفكري، وتعزيز التماسك المجتمعي، وبناء الشخصية المصرية الواعية القادرة على الإسهام في صناعة الحضارة.

انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى الدقهلية والمنوفية الأزهر الأوقاف خطبة الجمعة

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