أزمة مايكروسوفت تكشف هشاشة البنية التحتية الرقمية عالميا .. لماذا استُبعد الاختراق السيبراني؟

تسبب عطل تقني واسع النطاق في خدمات شركة مايكروسوفت، يوم الخميس، في اضطراب خدماتها الرقمية بمناطق مختلفة حول العالم، ما أثر على آلاف المستخدمين الذين واجهوا صعوبات في الوصول إلى تطبيقات Outlook وMicrosoft 365 وTeams، إلى جانب المساعد الذكي Copilot.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، امتدت تداعيات العطل إلى إسرائيل، حيث رُصدت بلاغات عن انقطاع الخدمات في تل أبيب والقدس وحيفا، فيما استمرت الاضطرابات لأكثر من 12 ساعة، ووصلت لاحقًا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

خلل داخلي وراء الأزمة

وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات الأولية ترجح وجود خلل داخلي في خوادم مايكروسوفت، بعدما واجهت بعض الخوادم مشكلات في اختبارات السلامة، ما أدى إلى انقطاع الاتصال بها وإعادة توزيع حسابات المستخدمين على خوادم أخرى في مناطق مختلفة.

وأضاف التقرير أن انتقال أعداد كبيرة من المستخدمين إلى خوادم بديلة تسبب في زيادة مفاجئة بحركة المرور، وهو ما أحدث ضغطًا إضافيًا أدى إلى تأخيرات واضطرابات متتالية في الخدمات.

ولفتت الصحيفة إلى أن مايكروسوفت لم تعلن حتى الآن عن حل نهائي للمشكلة، فيما لا تزال تعمل على تحديد الخادم المسؤول عن العطل ومعالجة تداعياته.

لماذا استُبعد الهجوم السيبراني؟

وفيما أثار اتساع نطاق الأزمة تساؤلات بشأن احتمال تعرض الشركة لهجوم إلكتروني، رجّح خبراء أن يكون السبب خللًا تقنيًا داخليًا، مستندين إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية.

أولها أن التقييمات الأولية لمايكروسوفت ركزت على مشكلات داخلية في خوادم الشركة، دون الإشارة إلى اختراق خارجي.

وثانيها عدم تسجيل ارتفاع غير معتاد في حركة المستخدمين، وهو ما يُعد من المؤشرات التي قد تصاحب هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS).

أما المؤشر الثالث، فيتمثل في عدم إعلان أي مجموعة قرصنة مسؤوليتها عن الهجوم المزعوم.

ومع ذلك، شدد التقرير على أن تحديد السبب النهائي يظل مرهونًا بصدور بيان فني رسمي من مايكروسوفت واستكمال التحقيق الداخلي.

حوادث مشابهة تكشف هشاشة الخدمات الرقمية

واستعادت الصحيفة حوادث سابقة شهدت اضطرابات مماثلة، من بينها عطل وقع في يناير الماضي واستمر نحو تسع ساعات، بعدما أدى توقف أحد مراكز البيانات في ولاية وايومنغ الأمريكية إلى تأثيرات متتابعة على الخدمات.

كما أشارت إلى العطل الواسع الذي أصاب خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة أمازون (AWS) في أكتوبر 2025، وأدى إلى تعطل آلاف المواقع والتطبيقات حول العالم.