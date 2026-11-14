هشام سليمان: يوسف شاهين قالي «أنت حمار» واختارني بسبب صراحتي

كشف المنتج هشام سليمان عن كواليس مشاركته في فيلم «المهاجر» للمخرج العالمي يوسف شاهين، والظروف غير المتوقعة التي قادته للعمل معه مديرًا للإنتاج، مؤكدًا أن اختياره لم يكن مخططًا له منذ البداية، وإنما جاء بمحض الصدفة، بعد موقف جمعهما خلال التحضير للفيلم، وذلك خلال اللقاء المفتوح الذي ينظمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن فعاليات دورته السابعة والأربعين.

واستعاد هشام سليمان تفاصيل بداية علاقته بالعمل، موضحًا أنه كان يجلس في مكتبه عندما طلب منه يوسف شاهين النزول لمعاينة مواقع تصوير الفيلم، لحين الاستقرار على شخص آخر يتولى مسؤولية الإنتاج، وهو ما وافق عليه دون أن يتوقع أن تنتهي المهمة باختياره للعمل معه في الفيلم.

وقال سليمان إن يوسف شاهين طلب منه البحث عن جبل وأرض مزروعة بالقمح لتصوير مشاهد الفيلم، وعندما حاول الحصول على فرصة لقراءة السيناريو والتعرف على تفاصيل العمل، فوجئ بالمخرج يطلب منه الاكتفاء بقراءة المشهد المطلوب تنفيذه فقط، دون الاطلاع على السيناريو بالكامل.

وأضاف أنه بدأ رحلة البحث عن الجبال المناسبة في مختلف أنحاء مصر، وأعد قائمة بالمواقع التي عثر عليها، وحرص على تصوير كل جبل على حدة، ثم طبع الصور وأرفق بكل صورة عنوان الموقع الخاص بها، حتى يقدم ليوسف شاهين مجموعة من الاختيارات الواضحة التي تساعده على تحديد المكان الأنسب للتصوير.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من المهمة، تلقى إخطارًا بأن يوسف شاهين يرغب في مقابلته، فتوجه إليه حاملًا الصور التي التقطها للجبال، وطلب منه المخرج اختيار الجبل الذي أعجبه أكثر من بين المواقع التي عاينها وصورها.

وتابع سليمان أنه وضع الصور أمام يوسف شاهين، الذي بدأ يتفحصها بعناية قبل أن يختار إحدى الصور ويسأله عن توقيت التقاطها، إلا أنه لم يتمكن من تحديد الساعة، وهو ما دفع المخرج للرد عليه بعبارته الشهيرة: «أنت حمار».

وأشار إلى أن يوسف شاهين لم يكن يقصد مجرد توبيخه، وإنما كان يحاول تعليمه كيفية ملاحظة التفاصيل الدقيقة في الصورة، موضحًا أن المخرج بدأ يشرح له طبيعة الإضاءة والظلال الظاهرة على الجبل، وكيف يمكن من خلالها معرفة الوقت الذي التقطت فيه الصورة، مؤكدًا له أن الصورة التي اختارها تم تصويرها في الساعة الثانية ظهرًا.

واستكمل هشام سليمان روايته، موضحًا أن يوسف شاهين انتقل إلى صورة أخرى وسأله عن توقيت تصويرها، فحاول هذه المرة التفكير في الأمر قبل الإجابة، وأخبره بأنه لا يعرف الساعة بشكل دقيق، لكنه يتوقع أن الصورة التقطت في نحو الواحدة إلا ثلثًا.

وأكد سليمان أن المخرج أصر على معرفة التوقيت بصورة محددة، وليس مجرد تقدير تقريبي، وعندما أخبره بأنه لا يستطيع تحديد الساعة بدقة، بدأ في شرح الظروف التي أحاطت بعملية التصوير، وما شاهده خلال وجوده في الموقع، قبل أن ينهي الحديث ويتحرك من مكانه.

وأضاف أنه أثناء مغادرته، ناداه يوسف شاهين مرة أخرى، لكنه لم يكن يرغب في الالتفات إليه بعد الموقف الذي حدث بينهما، قبل أن يفاجئه المخرج بقرار اختياره للعمل معه في الفيلم.

يوسف شاهين يختار هشام سليمان بسبب الصراحة

وكشف المنتج أن اللحظة الأكثر مفاجأة بالنسبة له كانت عندما أخبره يوسف شاهين بأنه سيعمل معه في فيلم «المهاجر»، وهو ما دفعه إلى سؤاله عن السبب الذي جعله يختاره تحديدًا، خاصة أنه لم يكن المرشح الأساسي لتولي مسؤولية الإنتاج في البداية.

وجاء رد يوسف شاهين، بحسب رواية سليمان، مختصرًا وواضحًا، إذ قال له إنه اختاره لأنه لم يكذب عليه، في إشارة إلى صراحته واعترافه بعدم معرفته بالتوقيت الدقيق لالتقاط الصور، بدلًا من اختلاق إجابة أو تقديم معلومات غير صحيحة لإرضائه.

وتعكس هذه الواقعة جانبًا من الطريقة التي كان يتعامل بها يوسف شاهين مع فريق العمل، واهتمامه بالتفاصيل الدقيقة وقدرة الأشخاص المحيطين به على الملاحظة والصدق وتحمل المسؤولية، وهي صفات كان يحرص على اختبارها خلال مراحل التحضير لأفلامه.

كما تكشف القصة عن جانب من أسلوب المخرج الراحل في اختيار معاونيه، إذ لم يكن القرار مرتبطًا بالخبرة وحدها أو بالترشيحات المسبقة، وإنما كان يعتمد أيضًا على المواقف العملية التي تكشف طبيعة شخصية الشخص وقدرته على التعامل مع متطلبات العمل السينمائي.

ويأتي حديث هشام سليمان ضمن اللقاء المفتوح الذي ينظمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السابعة والأربعين، والذي يتيح للجمهور فرصة التعرف على تجارب صناع السينما واستعادة أبرز المحطات المهنية والفنية في مسيرتهم، إلى جانب الكشف عن تفاصيل وكواليس لا تظهر عادة على الشاشة.

وتحمل شهادة سليمان أهمية خاصة باعتبارها توثق تجربة العمل مع أحد أبرز المخرجين في تاريخ السينما المصرية والعربية، وتلقي الضوء على كواليس صناعة فيلم «المهاجر»، الذي يمثل إحدى المحطات المهمة في مسيرة يوسف شاهين السينمائية.