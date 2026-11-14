2.1 مليون خدمة طبية.. «التأمين الصحي الشامل» بالأقصر يحقق نتائج نوعية بالنصف الأول من 2026

واصلت منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، خلال النصف الأول من عام 2026، تحقيق نتائج نوعية على مستوى التغطية الصحية وإتاحة الخدمات الطبية وتعزيز الحماية المالية للمواطنين، بالتوازي مع التوسع في منافذ تقديم الخدمة، وتطوير آليات المتابعة والرقابة، بما يدعم وصول الخدمات إلى مختلف قرى ومراكز المحافظة، وتيسير حصول المنتفعين عليها.

مستوى الخدمات الطبية:

قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر أكثر من 2.1 مليون خدمة طبية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تم تقديم 1,566,949 خدمة رعاية أولية بإجمالي تكلفة تتجاوز 888 مليون جنيه، و423,541 خدمة في مستويات الرعاية الثانوية والثالثية بإجمالي تكلفة تقدر بـ 1.6 مليار جنيه، ويمثل القطاع الخاص 35%، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات المقدمة للمنتفعين وتنوع مستويات الرعاية المتاحة لهم.



