عمري ما أفكر أخرج له عمل.. أحمد الفيشاوي: محمد رمضان ماعندوش مواصفات البطل الوسيم

تحدث الفنان أحمد الفيشاوي عن مواصفات البطل في الأعمال التي يتولى إخراجها، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يخرج عملًا للنجم محمد رمضان؛ «لأنه لا يتمتع بالقدر الكافي من الوسامة»، وفقًا لرؤيته.

وقال أحمد الفيشاوي، خلال لقائه مع الإعلامية هبة حيدري في بودكاست «منا وفينا» عبر قناة ومنصة «المشهد»، إنه لن يختار محمد رمضان لبطولة عمل من إخراجه، موضحًا: «أنا أحب ممثليني يبقى عندهم درجة كبيرة من الوسامة وطوال وعراض، ده البطل بتاعي، فمش هختار حد تاني».

وأكد الفيشاوي أنه لو كان يتولى الإخراج في الماضي؛ لما اختار النجم الراحل فريد شوقي أيضًا؛ لعدم توافقه مع مواصفات البطل من وجهة نظره.

وتابع أحمد الفيشاوي: «مواصفات محمد رمضان في ناس بتحبها، ولكن أنا كمخرج بحب أجيب ناس بمواصفات معينة، حتى البنات بحب يكونوا حلوين وطوال؛ لأن الناس من حقها يشوفوا ناس شكلها جميل ومريحة للعين وبيمثلوا كويس».

وأكد الفيشاوي استعداده لإخراج عمل كوميدي للنجم محمد هنيدي، موضحًا: «وقتها بتختلف؛ لأن الأفلام الكوميدي بتتطلب مواصفات خاصة، فإذا كان السؤال بإخراج فيلم كوميدي لمحمد رمضان؛ ممكن وقتها أفكر في الموضوع».