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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مواجهة الإدمان تتطلب استراتيجية شاملة تجمع بين العلاج والوقاية والتأهيل

النائب نبيل العطار
النائب نبيل العطار
محمد الشعراوي

أكد النائب نبيل العطار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ظاهرة الإدمان تمثل أحد أخطر التحديات الصحية والاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري، لما تتركه من آثار سلبية على صحة المواطنين واستقرار الأسر ومستقبل الشباب، مشددًا على ضرورة التعامل معها باعتبارها قضية مجتمعية تتطلب تحركًا متكاملًا من جميع مؤسسات الدولة.

وأوضح العطار، في تصريحات خاصة، أن مواجهة الإدمان لا يجب أن تقتصر على العلاج فقط، وإنما ينبغي أن تبدأ بالوقاية والتوعية المبكرة، من خلال تكثيف الحملات التوعوية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وتعريف الأسر بالعلامات المبكرة للتعاطي وطرق التعامل السليم مع الحالات، إلى جانب الاهتمام بمواجهة أشكال الإدمان المستحدثة، ومنها إدمان الألعاب الرقمية.

التوسع في إنشاء وتطوير مراكز علاج الإدمان

وأشار عضو لجنة الصحة إلى أهمية التوسع في إنشاء وتطوير مراكز علاج الإدمان المجانية ومنخفضة التكلفة بمختلف المحافظات، وزيادة قدرتها الاستيعابية لتوفير العلاج لجميع الفئات، خاصة غير القادرين، مع ضرورة إحكام الرقابة على مراكز العلاج لضمان جودة الخدمات والالتزام بالمعايير الطبية.

برامج متخصصة للتأهيل النفسي والاجتماعي

وأضاف أن مرحلة ما بعد العلاج لا تقل أهمية عن العلاج نفسه، إذ يجب توفير برامج متخصصة للتأهيل النفسي والاجتماعي، ومساعدة المتعافين على العودة إلى حياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، بما يقلل احتمالات الانتكاس.

وشدد العطار على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مواجهة الظاهرة، بالتوازي مع تكثيف جهود مكافحة الاتجار بالمخدرات، والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للخطر، خاصة الأطفال والشباب في المناطق الأكثر احتياجًا.

نبيل العطار مجلس النواب البرلمان ظاهرة الإدمان

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