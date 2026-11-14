بالأحضان .. علي ماهر يستقبل لاعبو المنتخب بعد خماسية مالاوي

شهدت غرفة ملابس منتخب مصر أجواء احتفالية مميزة عقب الانتصار الكبير الذي حققه الفراعنة على منتخب مالاوي بخمسة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وحرص لاعبو منتخب مصر وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال بالنجم محمد صلاح، قائد الفراعنة، عقب صافرة نهاية المباراة، حيث تبادل الجميع الأحضان والتحية والتهاني معه، تقديرًا لما قدمه خلال اللقاء، بعدما نجح في تسجيل هدفين خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وسادت حالة من السعادة بين أفراد المنتخب الوطني بعد تحقيق الفوز بخماسية نظيفة، في نتيجة منحت الفراعنة دفعة معنوية قوية، وعززت موقعهم في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ليواصل المنتخب مشواره في التصفيات بصورة إيجابية.

تفاصيل خماسية منتخب مصر أمام مالاوي

بدأ منتخب مصر المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، ليمنح الفراعنة أفضلية واضحة خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

واستمر الضغط الهجومي للمنتخب الوطني، حتى تمكن محمد هاني من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 39، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك المنتخب المالاوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو المنتخب محاولاتهم الهجومية، حتى ظهر محمد صلاح في الدقائق الأخيرة، ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 84، قبل أن يعود مجددًا ويحرز الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعدما تعرض حمزة عبد الكريم للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

محمد صلاح يختتم ليلة الانتصار بثنائية

وجاءت ثنائية محمد صلاح لتتوج الأداء الهجومي المميز لمنتخب مصر، وسط احتفاء كبير من زملائه والجهاز الفني، في مشهد عكس حالة السعادة داخل صفوف الفراعنة بعد الانتصار العريض ومواصلة المنافسة بقوة على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2027