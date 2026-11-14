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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شقيقة محمد صلاح تكشف توقعًا مثيرًا قبل إنجازه التاريخي مع منتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

أثارت رباب، شقيقة النجم المصري محمد صلاح، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت محادثة جمعتها مع باسم هاني، الصديق المقرب لقائد منتخب مصر، كشفت خلالها عن توقعها بشأن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفرعون المصري.

وحرصت رباب على مشاركة المحادثة عبر حسابها الشخصي، والتي تضمنت حديثًا عن إمكانية وصول محمد صلاح إلى صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، في توقع لافت تحقق مع تألق قائد الفراعنة خلال مواجهة مالاوي.

وجاءت المحادثة قبل المباراة، حيث أظهرت رباب ثقة كبيرة في قدرة شقيقها على تحقيق هذا الإنجاز، ووجهت رسالة إلى باسم هاني قالت خلالها: «أسمع مني ومتراجعش ورايا»، في إشارة إلى تمسكها بتوقعها بشأن ما سيحققه محمد صلاح بقميص المنتخب الوطني.

ونجح محمد صلاح في مواصلة كتابة التاريخ مع منتخب مصر، بعدما قدم أداءً مميزًا خلال مواجهة مالاوي، وسجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وأصبح إنجاز صلاح التاريخي حديث الجماهير المصرية، خاصة أن التوقع الذي نشرته شقيقته قبل اللقاء أعاد تسليط الضوء على ثقتها الكبيرة في قدراته وإيمانها بإمكانية تحقيقه المزيد من الأرقام القياسية بقميص المنتخب.

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع منتخب مصر

ويواصل قائد الفراعنة تعزيز مكانته بين أساطير الكرة المصرية، بعدما أصبح أحد أبرز الأسماء التي صنعت تاريخ المنتخب الوطني، بفضل أهدافه وإنجازاته على مدار السنوات الماضية.

كما حظيت رسالة رباب بتفاعل واسع من المتابعين، الذين تداولوا المحادثة باعتبارها توقعًا لافتًا سبق الإنجاز التاريخي للنجم المصري، في ليلة جديدة أضاف خلالها محمد صلاح فصلًا مميزًا إلى مسيرته الدولية

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