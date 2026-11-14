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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اغيره حتى لو كان مين.. حسن شحاتة يدافع عن حق حسام حسن في استبدال صلاح

حسن شحاتة
حسن شحاتة
محمد بدران

أكد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أحقية المدرب في اتخاذ القرارات الفنية التي يراها مناسبة، سواء باختيار اللاعبين أو استبدال أي لاعب خلال المباريات، مشددًا على أن جميع اللاعبين يخضعون لقرارات المدير الفني دون استثناء.

وقال حسن شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية، إن من حق المدرب اختيار اللاعبين الذين يرغب في الاعتماد عليهم، وإجراء التغييرات التي يراها مناسبة وفقًا لوجهة نظره الفنية، موضحًا أن العصبية والانفعالات داخل غرف الملابس أمور طبيعية في كرة القدم.

وأضاف: «من حق المدرب يختار اللعيبة اللي هو عاوزها، ويعمل اللي شايفه مناسب، وينزّل ويخرج أي لاعب، وطبيعي تحصل نرفزة في أوضة اللبس».

واستشهد المدير الفني الأسبق للفراعنة بمباراة منتخب مصر أمام البرازيل، موضحًا أن انفعالات قوية حدثت داخل غرفة الملابس بين شوطي اللقاء، مؤكدًا أن هذه المواقف واردة في كرة القدم ولا تمثل أمرًا غير طبيعي.

وتابع: «من حق المدرب يتكلم بالطريقة اللي هو شايفها طالما عنده حق، حسام حسن كان من حقه يغيّر صلاح، حتى لو كان الجن الأزرق، لأن صلاح من ضمن الـ11 لاعب الموجودين في الملعب، وحسام من حقه يعمل اللي هو شايفه مناسب».

واختتم حسن شحاتة تصريحاته بالتأكيد على أن المدير الفني هو صاحب القرار الأول والأخير في الأمور الفنية، وأن مكانة أي لاعب لا تمنعه من الخضوع لقرارات الجهاز الفني.

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