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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسن شحاتة يفتح النار على خوان بيزيرا: أول ما شم ريحة القرش ساب الزمالك

بيزيرا
بيزيرا
رباب الهواري

شن حسن شحاتة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجومًا على خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأبيض، بسبب موقفه من النادي ورحيله، مؤكدًا أنه كان لديه شكوك مبكرة بشأن تصرفات اللاعب، ولم يقتنع بالمشاهد العاطفية التي كان يظهر بها أمام الجماهير.

وقال حسن شحاتة في تصريحاته إن خوان بيزيرا لم يكن صادقًا في مشاعره تجاه الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب بمجرد ظهور فرصة مالية أكبر، قرر الابتعاد عن القلعة البيضاء، وهو ما اعتبره دليلًا على صحة وجهة نظره السابقة.

وأضاف المعلم أنه تعرض لهجوم وانتقادات من جانب جماهير الزمالك، بعدما تحدث في وقت سابق عن اللاعب وأكد أنه لا يصدق تصرفاته، موضحًا أن الكثيرين لم يتقبلوا انتقاداته في ذلك الوقت.

وأشار شحاتة إلى أنه كان يرى أن خوان بيزيرا يحاول التأثير على مشاعر الجماهير من خلال إظهار الحزن والبكاء، لكنه لم يقتنع بتلك المشاهد، وكان لديه إحساس بأن اللاعب لا يعبر عن مشاعر حقيقية تجاه النادي.

وشدد حسن شحاتة على أنه كان مقتنعًا منذ البداية بأن اللاعب لا يتعامل مع الزمالك بالشكل الذي يتناسب مع قيمة النادي وجماهيره، قائلًا إن مشاهد البكاء التي كان يظهر بها بيزيرا لم تنجح في إقناعه.

وأوضح أن ما حدث لاحقًا عزز وجهة نظره، معتبرًا أن الجانب المادي كان له تأثير كبير على موقف اللاعب، في إشارة إلى رحيله عن الزمالك بمجرد ظهور المقابل المالي المناسب.

وتأتي تصريحات حسن شحاتة في ظل الجدل المثار حول خوان بيزيرا وموقفه من الزمالك، خاصة مع حساسية الجماهير البيضاء تجاه أي لاعب لا يظهر التزامًا كاملًا تجاه النادي، ورغبتها الدائمة في الحفاظ على استقرار الفريق وعناصره المؤثرة

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