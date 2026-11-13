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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عدي الدباغ يسير على خطى بيزيرا ويطلب الرحيل عن الزمالك

عدي الدباغ
عدي الدباغ
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل أزمة تأخر مستحقاته المالية، مؤكدًا أن اللاعب يشعر بالغضب والاستياء بسبب عدم حصوله على مستحقاته في مواعيدها.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن عدي الدباغ بدأ تكليف وكيله بالبحث عن عروض احترافية تمهيدًا للرحيل عن الزمالك، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي وتأخر صرف مستحقات اللاعبين.

وأضاف أن الدباغ يسير على نهج زميله خوان بيزيرا، مشيرًا إلى أن اللاعب تحدث مع الأخير خلال وجوده في القاهرة لإنهاء متعلقاته قبل السفر إلى الإمارات، وأبلغه برغبته أيضًا في الرحيل والبحث عن عرض جديد، بسبب أزمة تأخر المستحقات المالية بصورة متكررة.

وأوضح رمزي أنه تواصل مع أحد المسؤولين داخل نادي الزمالك للاستفسار عن أزمة مستحقات اللاعب، ليرد المسؤول قائلًا: «إحنا مش مش عايزين ندفع، إحنا مش قادرين ندفع».

وتابع كريم رمزي أنه سأل المسؤول عن موقف النادي حال وصول عرض احتراف مناسب لعدي الدباغ خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ليرد عليه: «لو عرض مناسب هبيع».

وتفتح هذه التصريحات الباب أمام احتمالية رحيل عدي الدباغ عن الزمالك خلال الميركاتو الشتوي المقبل، حال وصول عرض مالي مناسب وموافقة إدارة النادي، خاصة في ظل استمرار أزمة المستحقات المالية ورغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة.

الإعلامي كريم رمزي كريم رمزي الفلسطيني عدي الدباغ عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك

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