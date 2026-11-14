التعرق أثناء تناول الطعام.. 4 أسباب صحية لا تتجاهليها

هل تعاني من التعرق أثناء تناول الطعام؟ يلاحظ بعض الأشخاص نزول العرق من الوجه أو الجبهة أو الرقبة بمجرد البدء في تناول الطعام، حتى لو لم تكن درجة حرارة الجو مرتفعة، وهو ما قد يبدو أمرًا عاديًا عند تناول الأطعمة الحارة، لكنه في بعض الحالات قد يرتبط بأسباب صحية تحتاج إلى الانتباه.

ويُعرف التعرق المرتبط بتناول الطعام باسم التعرق الذوقي، وقد يظهر عند تناول أنواع معينة من الأطعمة أو يحدث بصورة متكررة مع معظم الوجبات، لذلك من المهم معرفة أسبابه ومتى يستدعي مراجعة الطبيب.

لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟

لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟

التعرق وسيلة طبيعية يستخدمها الجسم لتنظيم درجة حرارته، فعند تناول الطعام الساخن أو الحار قد ترتفع حرارة الجسم قليلًا، فيبدأ في إفراز العرق للمساعدة على تبريده.

لكن إذا كان التعرق شديدًا أو يحدث مع أطعمة مختلفة، فقد تكون هناك عوامل أخرى وراء هذه المشكلة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

4 أسباب صحية للتعرق أثناء الأكل

1. تناول الأطعمة الحارة والساخنة

يُعد تناول الفلفل الحار والتوابل القوية من الأسباب الشائعة للتعرق أثناء الطعام، إذ تحتوي بعض الأطعمة الحارة على مركبات تنشط مستقبلات الإحساس بالحرارة، فيستجيب الجسم بإفراز العرق.

كما يمكن أن تؤدي المشروبات الساخنة والأطعمة التي ترفع حرارة الجسم إلى ظهور التعرق حول الوجه وفروة الرأس.

وغالبًا يكون هذا النوع من التعرق مؤقتًا ويتراجع بعد التوقف عن تناول الطعام المسبب له.

2. متلازمة فراي واضطراب الأعصاب

قد يكون التعرق أثناء تناول الطعام مرتبطًا بحالة تُعرف باسم متلازمة فراي، وهي اضطراب عصبي يحدث غالبًا بعد إجراء جراحة أو التعرض لإصابة بالقرب من الغدة النكفية الموجودة أمام الأذن.

وفي هذه الحالة يحدث خلل في اتصال بعض الأعصاب المسؤولة عن إفراز اللعاب والغدد العرقية، فيبدأ الشخص بالتعرق واحمرار الجلد في منطقة الخد أو الصدغ أو حول الأذن عند تناول الطعام.

وقد يظهر التعرق في جانب واحد من الوجه، وهو ما يساعد الطبيب على تقييم الحالة.

3. اضطراب الأعصاب المرتبط بمرض السكري

قد يعاني بعض مرضى السكري من التعرق الزائد أثناء تناول الطعام نتيجة تأثر الأعصاب المسؤولة عن تنظيم وظائف الجسم اللاإرادية.

وقد يظهر التعرق في الوجه والرقبة أو مناطق أخرى، ولا ينبغي اعتبار هذه العلامة وحدها دليلًا على الإصابة بالسكري، لكنها تستحق التقييم إذا كانت متكررة أو مصحوبة بأعراض أخرى.

كما أن انخفاض مستوى السكر في الدم قد يسبب التعرق، خاصة لدى الأشخاص الذين يستخدمون بعض أدوية السكري، وقد يصاحبه رعشة أو جوع شديد أو دوخة أو خفقان.

4. فرط التعرق والتغيرات الهرمونية

قد يكون التعرق أثناء تناول الطعام جزءًا من مشكلة فرط التعرق، وهي حالة يفرز فيها الجسم كميات زائدة من العرق دون الحاجة الفعلية إلى تبريد الجسم.

كما قد تزداد المشكلة لدى بعض النساء خلال مرحلة انقطاع الطمث، نتيجة التغيرات الهرمونية التي تؤثر على تنظيم حرارة الجسم.

وفي بعض الحالات قد يرتبط التعرق الزائد باضطرابات الغدة الدرقية أو تناول أدوية معينة، لذلك يحتاج التعرق المستمر إلى تقييم السبب بدلًا من تجاهله.

متى يكون التعرق أثناء الطعام علامة تستدعي الطبيب؟

لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟

إذا كان العرق يظهر فقط عند تناول الفلفل الحار أو الطعام شديد السخونة، فعادة لا يكون الأمر مقلقًا.

لكن ينبغي مراجعة الطبيب إذا أصبح التعرق شديدًا أو متكررًا مع مختلف أنواع الطعام، أو ظهر بصورة مفاجئة، أو صاحبه خفقان القلب أو فقدان الوزن غير المبرر أو الدوخة.

أما إذا حدث التعرق مع ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الإغماء، فيجب طلب المساعدة الطبية العاجلة.

كيف تقللين التعرق أثناء تناول الطعام؟

يمكن تجربة تقليل الفلفل الحار والتوابل القوية، وتجنب المشروبات شديدة السخونة، وتناول الطعام في مكان جيد التهوية.

كما يساعد تسجيل الأطعمة التي تثير التعرق على معرفة المحفزات، لكن إذا استمرت المشكلة رغم تغيير العادات الغذائية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.