قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سي إن إن : مليون ونصف مسافر تأثروا بتعطل حركة الطيران في أمريكا
حبس 2 من المسؤولين عن التبرعات بدار الصفا لرعاية الأيتام بطلخا 4 أيام
توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر
شيكاغو .. تعرف على أكثر المطارات تضررا في أزمة الطيران الأمريكي
أزمة الطيران.. أول تعليق من ترامب على توقف الرحلات الجوية في أمريكا
أول تعليق من ترامب على حادث تصادم ناقلة بسفينة سياحية في نهر المسيسيبي
شلل في سماء أمريكا .. إلغاء أكثر من 5 آلاف رحلة جوية بجميع الولايات
أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن
أفضل صيغة لحمد الله على النعم؟.. دار الإفتاء تكشف عنها
رؤوف سعد: ترامب يبحث عن إنجاز سياسي بعد تعثر طموحاته السياسية حاليا
متحدث اللجنة المصرية: مصر لم تتخلَّ عن غزة وهي الأكثر مساندة للفلسطينيين
التعرق أثناء تناول الطعام.. 4 أسباب صحية لا تتجاهليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

التعرق أثناء تناول الطعام.. 4 أسباب صحية لا تتجاهليها

لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟
لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟
أسماء عبد الحفيظ

هل تعاني من التعرق أثناء تناول الطعام؟ يلاحظ بعض الأشخاص نزول العرق من الوجه أو الجبهة أو الرقبة بمجرد البدء في تناول الطعام، حتى لو لم تكن درجة حرارة الجو مرتفعة، وهو ما قد يبدو أمرًا عاديًا عند تناول الأطعمة الحارة، لكنه في بعض الحالات قد يرتبط بأسباب صحية تحتاج إلى الانتباه.

ويُعرف التعرق المرتبط بتناول الطعام باسم التعرق الذوقي، وقد يظهر عند تناول أنواع معينة من الأطعمة أو يحدث بصورة متكررة مع معظم الوجبات، لذلك من المهم معرفة أسبابه ومتى يستدعي مراجعة الطبيب.

لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟

لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟ 

التعرق وسيلة طبيعية يستخدمها الجسم لتنظيم درجة حرارته، فعند تناول الطعام الساخن أو الحار قد ترتفع حرارة الجسم قليلًا، فيبدأ في إفراز العرق للمساعدة على تبريده.

لكن إذا كان التعرق شديدًا أو يحدث مع أطعمة مختلفة، فقد تكون هناك عوامل أخرى وراء هذه المشكلة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

4 أسباب صحية للتعرق أثناء الأكل

1. تناول الأطعمة الحارة والساخنة

يُعد تناول الفلفل الحار والتوابل القوية من الأسباب الشائعة للتعرق أثناء الطعام، إذ تحتوي بعض الأطعمة الحارة على مركبات تنشط مستقبلات الإحساس بالحرارة، فيستجيب الجسم بإفراز العرق.

كما يمكن أن تؤدي المشروبات الساخنة والأطعمة التي ترفع حرارة الجسم إلى ظهور التعرق حول الوجه وفروة الرأس.

وغالبًا يكون هذا النوع من التعرق مؤقتًا ويتراجع بعد التوقف عن تناول الطعام المسبب له.

2. متلازمة فراي واضطراب الأعصاب

قد يكون التعرق أثناء تناول الطعام مرتبطًا بحالة تُعرف باسم متلازمة فراي، وهي اضطراب عصبي يحدث غالبًا بعد إجراء جراحة أو التعرض لإصابة بالقرب من الغدة النكفية الموجودة أمام الأذن.

وفي هذه الحالة يحدث خلل في اتصال بعض الأعصاب المسؤولة عن إفراز اللعاب والغدد العرقية، فيبدأ الشخص بالتعرق واحمرار الجلد في منطقة الخد أو الصدغ أو حول الأذن عند تناول الطعام.

وقد يظهر التعرق في جانب واحد من الوجه، وهو ما يساعد الطبيب على تقييم الحالة.

3. اضطراب الأعصاب المرتبط بمرض السكري

قد يعاني بعض مرضى السكري من التعرق الزائد أثناء تناول الطعام نتيجة تأثر الأعصاب المسؤولة عن تنظيم وظائف الجسم اللاإرادية.

وقد يظهر التعرق في الوجه والرقبة أو مناطق أخرى، ولا ينبغي اعتبار هذه العلامة وحدها دليلًا على الإصابة بالسكري، لكنها تستحق التقييم إذا كانت متكررة أو مصحوبة بأعراض أخرى.

كما أن انخفاض مستوى السكر في الدم قد يسبب التعرق، خاصة لدى الأشخاص الذين يستخدمون بعض أدوية السكري، وقد يصاحبه رعشة أو جوع شديد أو دوخة أو خفقان.

4. فرط التعرق والتغيرات الهرمونية

قد يكون التعرق أثناء تناول الطعام جزءًا من مشكلة فرط التعرق، وهي حالة يفرز فيها الجسم كميات زائدة من العرق دون الحاجة الفعلية إلى تبريد الجسم.

كما قد تزداد المشكلة لدى بعض النساء خلال مرحلة انقطاع الطمث، نتيجة التغيرات الهرمونية التي تؤثر على تنظيم حرارة الجسم.

وفي بعض الحالات قد يرتبط التعرق الزائد باضطرابات الغدة الدرقية أو تناول أدوية معينة، لذلك يحتاج التعرق المستمر إلى تقييم السبب بدلًا من تجاهله.

متى يكون التعرق أثناء الطعام علامة تستدعي الطبيب؟

لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟

إذا كان العرق يظهر فقط عند تناول الفلفل الحار أو الطعام شديد السخونة، فعادة لا يكون الأمر مقلقًا.

لكن ينبغي مراجعة الطبيب إذا أصبح التعرق شديدًا أو متكررًا مع مختلف أنواع الطعام، أو ظهر بصورة مفاجئة، أو صاحبه خفقان القلب أو فقدان الوزن غير المبرر أو الدوخة.

أما إذا حدث التعرق مع ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الإغماء، فيجب طلب المساعدة الطبية العاجلة.

كيف تقللين التعرق أثناء تناول الطعام؟

يمكن تجربة تقليل الفلفل الحار والتوابل القوية، وتجنب المشروبات شديدة السخونة، وتناول الطعام في مكان جيد التهوية.

كما يساعد تسجيل الأطعمة التي تثير التعرق على معرفة المحفزات، لكن إذا استمرت المشكلة رغم تغيير العادات الغذائية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.

التعرق التعرق أثناء الأكل أسباب التعرق أثناء الطعام أسباب التعرق التعرق الذوقي متلازمة فراي التعرق ومرض السكري لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام 4 أسباب صحية للتعرق أثناء الأكل الأطعمة الحارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

الشيخ عوض الفردي

«بيختم القرآن كل يومين».. حكاية ملهمة للشيخ عوض الفردي أكبر متسابقي «دولة التلاوة»

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

وزير النقل الأمريكي شون دافي

وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات

حسام حسن و صلاح

خالد طلعت يفجر مفاجأة بشأن عدد أهداف حسام حسن ومحمد صلاح الدولية

ترشيحاتنا

سعر الدولار

دون تغيير.. تفاصيل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري الآن

الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس هيئة الاستثمار خلال المؤتمر

هيئة الاستثمار: إتاحة أكثر من 550 خدمة إلكترونية بالتعاون مع 48 جهة

ممثلي وزارة التخطيط خلال المؤتمر

التخطيط تعرض تفاصيل مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP31

بالصور

التعرق أثناء تناول الطعام.. 4 أسباب صحية لا تتجاهليها

لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟
لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟
لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟ .. 7 خطوات تقلل تأثير انخفاض الحرارة على الجسم

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد