قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الري: تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر وتراجع الأمطار تحديات متزايدة للأمن المائي
نوصيكم ببلدكم.. شيخ الأزهر: لا تتخلوا عن وحدة السودان وسخّروا الدين لوحدة الصف
تكنولوجيا جديدة لربط التأمين الطبي بالموارد البشرية وتسهيل خدمات الموظفين في مصر
3 جلسات سرية.. البرلمان يكشف تفاصيل تفويض الرئيس في إجراءات دعم السعودية
وزير الخارجية: لا علاقة بين السد الإثيوبي وقضية منفذ المياه البحري
شيوخ الطرق الصوفية السودانية يطلبون من الإمام الأكبر افتتاح معاهد أزهرية لترسيخ السلم المجتمعي
شيخ الأزهر يستقبل وفدا من الطرق الصوفية لتعزيز الدعم الأزهري للسودان
رئيس الوزراء يتابع موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة
أسعار الذهب في مصر اليوم.. استقرار لليوم الثالث على التوالي عند هذا الرقم
السعودية تؤكد أهمية فتح قنوات التفاوض لمنع عودة التصعيد العسكري في المنطقة
بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي
488 عائلة متضررة من عدوان الاحتلال المتواصل على الخليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ارتعاش الجفن والتعرق المفاجئ وضيق التنفس.. أسباب 5 أعراض شائعة وطرق التعامل معها

ضيق التنفس
ضيق التنفس
ولاء عادل

قد يلاحظ الإنسان بعض التغيرات الجسدية خلال يومه، مثل اهتزاز جفن العين بصورة لا إرادية، أو الشعور بالحاجة إلى دخول الحمام بعد شرب القهوة، أو زيادة التعرق عند التعرض للضغط النفسي، ورغم أن هذه الأعراض قد تكون مرتبطة بعوامل بسيطة مثل قلة النوم والإجهاد، فإن استمرارها أو ظهور علامات أخرى معها قد يستدعي الانتباه.

وسلط تقرير نشرته صحيفة «The Mirror» البريطانية الضوء على خمسة أعراض شائعة وأسباب محتملة وراء ظهورها، من بينها ارتعاش الجفن وضيق التنفس أثناء التحدث والشعور بزيادة حدة بعض الأعراض خلال الليل، مع أهمية التمييز بين الاستجابات الطبيعية للجسم والعلامات التي تحتاج إلى تقييم طبي.

1- ارتعاش الجفن.. علاقة محتملة بالإجهاد والكافيين

قد تحدث انقباضات متكررة في عضلات جفن العين دون إرادة الشخص، وهي حالة غالبًا ما تكون مؤقتة، وترتبط في كثير من الأحيان بالتعب أو التوتر أو قلة النوم، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى زيادة فرص حدوثها.

وعادة ما يختفي ارتعاش الجفن من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى علاج، ويمكن تقليل تكراره من خلال تنظيم ساعات النوم، والحد من المشروبات المنبهة، والحصول على فترات راحة مناسبة، خاصة بعد العمل لفترات طويلة أمام شاشات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

ومع ذلك، ينبغي استشارة الطبيب إذا استمر الارتعاش لعدة أسابيع، أو امتد إلى أجزاء أخرى من الوجه، أو تسبب في انغلاق العين بالكامل، أو صاحبه احمرار أو تورم أو تغير في الرؤية.

2- الرغبة في دخول الحمام بعد القهوة.. ما التفسير؟

يعاني بعض الأشخاص من الرغبة في التبرز بعد تناول القهوة بفترة قصيرة، وقد يرتبط ذلك بالمنعكس المعدي القولوني، وهو رد فعل طبيعي يحفز حركة القولون بعد تناول الطعام أو الشراب.

ويمكن للكافيين أن يزيد حركة الأمعاء لدى بعض الأشخاص، كما قد تسهم مكونات أخرى في القهوة في هذا التأثير، وتختلف الاستجابة من شخص إلى آخر بحسب حساسية الجهاز الهضمي وكمية القهوة المستهلكة.

ولا تعني هذه الاستجابة بالضرورة وجود إسهال أو مشكلة في الجهاز الهضمي، لكن تكرارها بصورة مزعجة قد يستدعي تقليل كمية القهوة أو تجربة بدائل أقل احتواءً على الكافيين، مع ملاحظة تأثيرها في الجسم.

أما إذا صاحبت الرغبة المتكررة في التبرز آلام شديدة أو دم في البراز أو تغيرات مستمرة في طبيعة الإخراج، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لتحديد السبب.

3- ضيق التنفس أثناء الكلام.. هل يرتبط بالتوتر؟

قد يشعر بعض الأشخاص بصعوبة في تنظيم أنفاسهم خلال الحديث، وقد يرتبط ذلك بالتوتر أو القلق أو اضطراب نمط التنفس، إذ يمكن أن يصبح التنفس سريعًا أو سطحيًا، بدلًا من أن يكون منتظمًا.

كما قد تسهم وضعية الجسم غير المناسبة أو الإجهاد الصوتي في زيادة الشعور بعدم الراحة أثناء الكلام، لكن لا يمكن اعتبار القلق السبب الوحيد لهذه المشكلة، إذ قد يرتبط ضيق التنفس أيضًا بأمراض الجهاز التنفسي أو القلب أو أسباب صحية أخرى.

ويمكن أن يساعد التحدث بوتيرة أبطأ، والجلوس بوضعية مريحة، وأخذ فترات قصيرة بين الجمل في تخفيف الأعراض المرتبطة بالتوتر لدى بعض الأشخاص، لكن تكرار ضيق التنفس يستدعي التقييم الطبي، خصوصًا إذا ظهر حديثًا أو أصبح أكثر وضوحًا مع الوقت.

وفي حال حدوث ضيق تنفس شديد أو مفاجئ، أو اقترانه بألم في الصدر أو إغماء أو ازرقاق الشفتين، يجب طلب المساعدة الطبية العاجلة.

4- لماذا تزداد بعض الأعراض وضوحًا خلال الليل؟

قد يشعر بعض الأشخاص بأن الألم أو القلق أو غيرهما من الأعراض يصبح أكثر إزعاجًا في المساء، وقد يرتبط ذلك بالإرهاق المتراكم خلال اليوم، أو قلة الانشغال بالمؤثرات المحيطة، ما يجعل الانتباه للأحاسيس الجسدية أكثر وضوحًا عند الهدوء.

كذلك تتغير مستويات هرمون الكورتيزول على مدار اليوم وفقًا للساعة البيولوجية للجسم، إذ تكون مستوياته عادة أعلى في الصباح ثم تنخفض تدريجيًا، لكن هذا التغير لا يفسر وحده تفاقم جميع الأعراض خلال الليل.

وقد يؤدي القلق واضطراب النوم إلى زيادة التركيز على ضربات القلب أو الألم أو الشعور بعدم الراحة، وهو ما يجعل الأعراض تبدو أكثر حدة عند الاستعداد للنوم.

ولتحسين الراحة، يمكن الالتزام بمواعيد نوم منتظمة، وتقليل المنبهات في المساء، وتهيئة غرفة النوم لتكون هادئة ومناسبة للنوم، لكن إذا تكرر الألم ليلًا أو أدى إلى الاستيقاظ المستمر أو صاحبه عرض جديد، فمن الضروري استشارة الطبيب.

5- التعرق العصبي.. كيف يستجيب الجسم للضغط النفسي؟

قد يلاحظ بعض الأشخاص زيادة التعرق في راحتي اليدين أو القدمين أو الإبطين عند الشعور بالتوتر أو الخوف، حتى في غياب الحرارة المرتفعة أو ممارسة نشاط بدني، ويُعرف ذلك بالتعرق المرتبط بالمشاعر.

ويحدث هذا النوع من التعرق نتيجة تنشيط الجهاز العصبي الودي، الذي يشارك في استجابة الجسم للمواقف الضاغطة، ما يحفز الغدد العرقية على إفراز العرق، وتختلف شدة الاستجابة من شخص إلى آخر.

ويمكن أن يساعد تحديد المواقف التي تثير التعرق، وممارسة تمارين الاسترخاء، وتقليل المشروبات المنبهة إذا كانت تزيد الأعراض، في الحد من المشكلة لدى بعض الأشخاص، كما يمكن الاستعانة بمضادات التعرق المناسبة وفقًا للإرشادات الطبية.

لكن التعرق الشديد أو المتكرر دون سبب واضح، خاصة إذا حدث أثناء النوم أو صاحبه فقدان وزن غير مبرر أو حمى أو خفقان ملحوظ، يستدعي مراجعة الطبيب، لأن التعرق قد يرتبط بأسباب أخرى غير التوتر.

متى تستدعي هذه الأعراض زيارة الطبيب؟

لا تعني هذه الأعراض بالضرورة وجود مشكلة صحية خطيرة، فقد تكون عابرة ومرتبطة بالإجهاد أو نمط الحياة، لكن استمرارها أو تكرارها أو تأثيرها في الأنشطة اليومية يستدعي تقييم الحالة، خاصة إذا ظهرت بصورة مفاجئة أو صاحبتها أعراض غير معتادة.

ويجب عدم تجاهل ضيق التنفس الشديد أو المفاجئ، أو ألم الصدر المصاحب له، أو التغيرات المفاجئة في الرؤية، كما ينبغي فحص التعرق الليلي المستمر والألم الذي يزداد بمرور الوقت.

ارتعاش الجفن التعرق المفاجئ ضيق التنفس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

اتفاقية مكة

قيادات بدول اتفاق مكة يلتقون مسؤولين إيرانيين في طهران

ترشيحاتنا

صورة الملف

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: الأمن المائي مسئولية مشتركة.. مدبولي: الدولة أولت اهتماما كبيرا لتطوير قطاع المياه.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نبيل فهمي

نبيل فهمي: الحوار السوداني يجب أن يحترم الدولة السودانية وسيادتها ومؤسساتها

المستشار محمد شيرين فهمي

«ناموا على الأرض وأطلق الأعيرة تباعا».. شيرين فهمي يكشف كواليس «مذبحة رفح» وإعدام عادل حبارة

بالصور

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

وزير الري: مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه

البيضاء بـ84 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد