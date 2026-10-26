ارتعاش الجفن والتعرق المفاجئ وضيق التنفس.. أسباب 5 أعراض شائعة وطرق التعامل معها

قد يلاحظ الإنسان بعض التغيرات الجسدية خلال يومه، مثل اهتزاز جفن العين بصورة لا إرادية، أو الشعور بالحاجة إلى دخول الحمام بعد شرب القهوة، أو زيادة التعرق عند التعرض للضغط النفسي، ورغم أن هذه الأعراض قد تكون مرتبطة بعوامل بسيطة مثل قلة النوم والإجهاد، فإن استمرارها أو ظهور علامات أخرى معها قد يستدعي الانتباه.

وسلط تقرير نشرته صحيفة «The Mirror» البريطانية الضوء على خمسة أعراض شائعة وأسباب محتملة وراء ظهورها، من بينها ارتعاش الجفن وضيق التنفس أثناء التحدث والشعور بزيادة حدة بعض الأعراض خلال الليل، مع أهمية التمييز بين الاستجابات الطبيعية للجسم والعلامات التي تحتاج إلى تقييم طبي.

1- ارتعاش الجفن.. علاقة محتملة بالإجهاد والكافيين

قد تحدث انقباضات متكررة في عضلات جفن العين دون إرادة الشخص، وهي حالة غالبًا ما تكون مؤقتة، وترتبط في كثير من الأحيان بالتعب أو التوتر أو قلة النوم، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى زيادة فرص حدوثها.

وعادة ما يختفي ارتعاش الجفن من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى علاج، ويمكن تقليل تكراره من خلال تنظيم ساعات النوم، والحد من المشروبات المنبهة، والحصول على فترات راحة مناسبة، خاصة بعد العمل لفترات طويلة أمام شاشات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

ومع ذلك، ينبغي استشارة الطبيب إذا استمر الارتعاش لعدة أسابيع، أو امتد إلى أجزاء أخرى من الوجه، أو تسبب في انغلاق العين بالكامل، أو صاحبه احمرار أو تورم أو تغير في الرؤية.

2- الرغبة في دخول الحمام بعد القهوة.. ما التفسير؟

يعاني بعض الأشخاص من الرغبة في التبرز بعد تناول القهوة بفترة قصيرة، وقد يرتبط ذلك بالمنعكس المعدي القولوني، وهو رد فعل طبيعي يحفز حركة القولون بعد تناول الطعام أو الشراب.

ويمكن للكافيين أن يزيد حركة الأمعاء لدى بعض الأشخاص، كما قد تسهم مكونات أخرى في القهوة في هذا التأثير، وتختلف الاستجابة من شخص إلى آخر بحسب حساسية الجهاز الهضمي وكمية القهوة المستهلكة.

ولا تعني هذه الاستجابة بالضرورة وجود إسهال أو مشكلة في الجهاز الهضمي، لكن تكرارها بصورة مزعجة قد يستدعي تقليل كمية القهوة أو تجربة بدائل أقل احتواءً على الكافيين، مع ملاحظة تأثيرها في الجسم.

أما إذا صاحبت الرغبة المتكررة في التبرز آلام شديدة أو دم في البراز أو تغيرات مستمرة في طبيعة الإخراج، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لتحديد السبب.

3- ضيق التنفس أثناء الكلام.. هل يرتبط بالتوتر؟

قد يشعر بعض الأشخاص بصعوبة في تنظيم أنفاسهم خلال الحديث، وقد يرتبط ذلك بالتوتر أو القلق أو اضطراب نمط التنفس، إذ يمكن أن يصبح التنفس سريعًا أو سطحيًا، بدلًا من أن يكون منتظمًا.

كما قد تسهم وضعية الجسم غير المناسبة أو الإجهاد الصوتي في زيادة الشعور بعدم الراحة أثناء الكلام، لكن لا يمكن اعتبار القلق السبب الوحيد لهذه المشكلة، إذ قد يرتبط ضيق التنفس أيضًا بأمراض الجهاز التنفسي أو القلب أو أسباب صحية أخرى.

ويمكن أن يساعد التحدث بوتيرة أبطأ، والجلوس بوضعية مريحة، وأخذ فترات قصيرة بين الجمل في تخفيف الأعراض المرتبطة بالتوتر لدى بعض الأشخاص، لكن تكرار ضيق التنفس يستدعي التقييم الطبي، خصوصًا إذا ظهر حديثًا أو أصبح أكثر وضوحًا مع الوقت.

وفي حال حدوث ضيق تنفس شديد أو مفاجئ، أو اقترانه بألم في الصدر أو إغماء أو ازرقاق الشفتين، يجب طلب المساعدة الطبية العاجلة.

4- لماذا تزداد بعض الأعراض وضوحًا خلال الليل؟

قد يشعر بعض الأشخاص بأن الألم أو القلق أو غيرهما من الأعراض يصبح أكثر إزعاجًا في المساء، وقد يرتبط ذلك بالإرهاق المتراكم خلال اليوم، أو قلة الانشغال بالمؤثرات المحيطة، ما يجعل الانتباه للأحاسيس الجسدية أكثر وضوحًا عند الهدوء.

كذلك تتغير مستويات هرمون الكورتيزول على مدار اليوم وفقًا للساعة البيولوجية للجسم، إذ تكون مستوياته عادة أعلى في الصباح ثم تنخفض تدريجيًا، لكن هذا التغير لا يفسر وحده تفاقم جميع الأعراض خلال الليل.

وقد يؤدي القلق واضطراب النوم إلى زيادة التركيز على ضربات القلب أو الألم أو الشعور بعدم الراحة، وهو ما يجعل الأعراض تبدو أكثر حدة عند الاستعداد للنوم.

ولتحسين الراحة، يمكن الالتزام بمواعيد نوم منتظمة، وتقليل المنبهات في المساء، وتهيئة غرفة النوم لتكون هادئة ومناسبة للنوم، لكن إذا تكرر الألم ليلًا أو أدى إلى الاستيقاظ المستمر أو صاحبه عرض جديد، فمن الضروري استشارة الطبيب.

5- التعرق العصبي.. كيف يستجيب الجسم للضغط النفسي؟

قد يلاحظ بعض الأشخاص زيادة التعرق في راحتي اليدين أو القدمين أو الإبطين عند الشعور بالتوتر أو الخوف، حتى في غياب الحرارة المرتفعة أو ممارسة نشاط بدني، ويُعرف ذلك بالتعرق المرتبط بالمشاعر.

ويحدث هذا النوع من التعرق نتيجة تنشيط الجهاز العصبي الودي، الذي يشارك في استجابة الجسم للمواقف الضاغطة، ما يحفز الغدد العرقية على إفراز العرق، وتختلف شدة الاستجابة من شخص إلى آخر.

ويمكن أن يساعد تحديد المواقف التي تثير التعرق، وممارسة تمارين الاسترخاء، وتقليل المشروبات المنبهة إذا كانت تزيد الأعراض، في الحد من المشكلة لدى بعض الأشخاص، كما يمكن الاستعانة بمضادات التعرق المناسبة وفقًا للإرشادات الطبية.

لكن التعرق الشديد أو المتكرر دون سبب واضح، خاصة إذا حدث أثناء النوم أو صاحبه فقدان وزن غير مبرر أو حمى أو خفقان ملحوظ، يستدعي مراجعة الطبيب، لأن التعرق قد يرتبط بأسباب أخرى غير التوتر.

متى تستدعي هذه الأعراض زيارة الطبيب؟

لا تعني هذه الأعراض بالضرورة وجود مشكلة صحية خطيرة، فقد تكون عابرة ومرتبطة بالإجهاد أو نمط الحياة، لكن استمرارها أو تكرارها أو تأثيرها في الأنشطة اليومية يستدعي تقييم الحالة، خاصة إذا ظهرت بصورة مفاجئة أو صاحبتها أعراض غير معتادة.

ويجب عدم تجاهل ضيق التنفس الشديد أو المفاجئ، أو ألم الصدر المصاحب له، أو التغيرات المفاجئة في الرؤية، كما ينبغي فحص التعرق الليلي المستمر والألم الذي يزداد بمرور الوقت.