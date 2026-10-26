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السودان يغرق في الظلام.. مسيّرات الدعم السريع تضرب محطات الكهرباء
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان يغرق في الظلام.. مسيّرات الدعم السريع تضرب محطات الكهرباء

محطات الكهرباء
محطات الكهرباء
ناصر السيد

ذكرت شركة الكهرباء الحكومية في السودان أن غارات شنتها قوات شبه عسكرية بطائرات مسيرة استهدفت محطات توليد الكهرباء في جنوب شرق البلاد يوم الاثنين، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المنطقة.

انقطاع الكهرباء في السودان

واتهمت الشركة "قوات الدعم السريع" بالتسبب في انقطاع الكهرباء في أربع ولايات، تغطي مساحة تعادل تقريباً نصف الأراضي التي يسيطر عليها الجيش حاليا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأوضحت الشركة أن التيار الكهربائي انقطع في ولايات سنار، والقضارف، والنيل الأبيض، والجزيرة، ما يهدد استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء بأكملها.

وأضافت الشركة أن الهجمات طالت محطات في مدن ومناطق سنجة، والحواتة، والفاو، ومشكور، بالإضافة إلى منطقة الجنيد في ولاية الجزيرة، مما تسبب في "أضرار جسيمة" و"دمار واسع" في المعدات.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة تهدد الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لملايين الأشخاص الذين يعانون بالفعل من تداعيات النزاع.

السودان يغرق في الظلام مسيّرات الدعم السريع محطات الكهرباء انقطاع الكهرباء في السودان

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