6 انتخابات في إسرائيل و7 سنوات من الصراعات الحزبية| تفاصيل

قالت الإعلامية إنجي عهدي، إنّه على مدى 7 سنوات، خاض الإسرائيليون 5 جولات انتخابية متتالية، قبل أن يتجهوا إلى انتخابات سادسة في أكتوبر 2026، في مشهد يعكس صعوبة تشكيل حكومات مستقرة، وسط تداعيات الحرب والانقسام الداخلي وتكرار الصراع على الأغلبية البرلمانية.

وأضافت في عرض تفصيلي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه في أبريل 2019، تصدر حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو وحزب أزرق أبيض بقيادة بيني غانتس النتائج بـ35 مقعداً لكل منهما، ورغم تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، اصطدمت مفاوضاته بخلافات مع حلفائه، خصوصاً بشأن قانون تجنيد اليهود الحريديم، ومع فشله في تأمين الأغلبية، اتجه إلى حل الكنيست لتجرى انتخابات جديدة بعد خمسة أشهر فقط.

وتابعت، أنه في سبتمبر من العام نفسه، حصل أزرق أبيض على 33 مقعداً مقابل 32 لليكود، ولم يتمكن نتنياهو ولا غانتس من تشكيل حكومة تحظى بالدعم البرلماني الكافي، واستمرت الخلافات بشأن تركيب الائتلاف وتقاسم السلطة، لتدخل إسرائيل جولة انتخابية ثالثة خلال أقل من اثني عشر شهراً.

وذكرت، أنه في مارس 2020، ارتفاع رصيد الليكود إلى 36 مقعداً مقابل 33 لأزرق أبيض، وانتهت المفاوضات إلى اتفاق بين نتنياهو وغانتس على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتضمن التناوب على رئاسة الحكومة، لكن انعدام الثقة والخلافات بين الطرفين، خصوصاً بشأن إقرار الميزانية، حالت دون استمرار الاتفاق، وانحل الكنيست في ديسمبر من العام نفسه، لتتجه إسرائيل إلى انتخابات رابعة.

وأردفت، أنه في الانتخابات الرابعة التي جرت في مارس 2021، فاز الليكود بـ 30 مقعداً، وحصل حزب يش عاتيد بقيادة يائير لبيد على 17 مقعداً، وبعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، نجح لبيد ونفتالي بينيت في جمع ائتلاف من 8 أحزاب، من بينها حزب القائمة العربية المتحدة، ليُنهي الائتلاف 12 عاماً متواصلاً لنتنياهو في رئاسة الحكومة. لكن الخلافات الداخلية وتراجع الأغلبية البرلمانية قادا إلى حل الكنيست في يونيو 2022 لتجرى انتخابات خامسة.

وواصلت: "في نوفمبر 2022، حصل الليكود على 32 مقعداً مقابل 24 لحزب لبيد، وعاد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة على رأس ائتلاف من ستة أحزاب، لكن حكومته واجهت انقساماً داخلياً واحتجاجات واسعة على خطة التعديلات القضائية، قبل أن تفرض تداعيات هجوم السابع من أكتوبر 2023 والحرب على غزة تحديات إضافية، وورغم الخلافات بشأن تجنيد الحريديم والصفقات المتعلقة بالمحتجزين، أكمل الكنيست ولايته القانونية قبل أن يُحل في يوليو 2026 تمهيداً لانتخابات جديدة".

وأردفت: "في السابع والعشرين من أكتوبر 2026، يصوت الإسرائيليون في انتخابات تتبادل فيها حسابات مستقبل نتنياهو السياسي مع المطالب بالتحقيق والمحاسبة عن إخفاقات السابع من أكتوبر وتداعيات الحرب على إيران والاعتداءات الإقليمية والخلاف حول تجنيد الحريديم، وتخوض الأحزاب السباق وسط منافسة متقاربة دون ضمان حصول أي معسكر على أغلبية لازمة لتشكيل الحكومة".

وأتمّت: "إذاً، 5 جولات انتخابية خلال أقل من 4 سنوات أعقبتها ولاية برلمانية كاملة لم تنه الخلافات السياسية، ومع انتخابات أكتوبر 2026 لا يقتصر التحدي على نتائج صناديق الاقتراع، بل يمتد إلى تشكيل ائتلاف قادر على الحكم ومواجهة تداعيات الحرب والانقسامات الداخلية".