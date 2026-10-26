قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تطرح الحلول لأزمات المنطقة.. ماذا قال بدر عبد العاطي لـ جوتيريش في القاهرة؟
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك
أخبار سارة للمدرسين.. 5 آلاف جنيه زيادة للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين
حماة الوطن: تفويض الرئيس لدعم السعودية رسالة حاسمة.. وموقف مصر ثابت في حماية الأمن القومي العربي
ماكرون ينتقد شبكات التواصل الاجتماعي: تسهم في خلق حالة من «الانبهار بالعنف»
فاينانشال تايمز: "إيرباص" تجري محادثات مع "بي إيه إي سيستمز" للمشاركة في برنامج الطائرات المقاتلة
سعد العتيبي: أمن السعودية ركيزة للأمن القومي العربي وندين اعتداءات الحوثيين
لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في الضفة وغزة.. ونزوح 3 آلاف من الخليل
أمير قطر ورئيس أوزبكستان يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
المركزي الكويتي: ارتفاع تمويل الواردات بنسبة 26.4% في سبتمبر الماضي
السودان يغرق في الظلام.. مسيّرات الدعم السريع تضرب محطات الكهرباء
حزب الجيل: موافقة مجلس النواب على إرسال قوات دفاعية للسعودية تجسيد حقيقي لعمق الشراكة الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

6 انتخابات في إسرائيل و7 سنوات من الصراعات الحزبية| تفاصيل

اسرائيل
اسرائيل

قالت الإعلامية إنجي عهدي، إنّه على مدى 7 سنوات، خاض الإسرائيليون 5 جولات انتخابية متتالية، قبل أن يتجهوا إلى انتخابات سادسة في أكتوبر 2026، في مشهد يعكس صعوبة تشكيل حكومات مستقرة، وسط تداعيات الحرب والانقسام الداخلي وتكرار الصراع على الأغلبية البرلمانية.

وأضافت في عرض تفصيلي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه في أبريل 2019، تصدر حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو وحزب أزرق أبيض بقيادة بيني غانتس النتائج بـ35 مقعداً لكل منهما، ورغم تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، اصطدمت مفاوضاته بخلافات مع حلفائه، خصوصاً بشأن قانون تجنيد اليهود الحريديم، ومع فشله في تأمين الأغلبية، اتجه إلى حل الكنيست لتجرى انتخابات جديدة بعد خمسة أشهر فقط.

وتابعت، أنه في سبتمبر من العام نفسه، حصل أزرق أبيض على 33 مقعداً مقابل 32 لليكود، ولم يتمكن نتنياهو ولا غانتس من تشكيل حكومة تحظى بالدعم البرلماني الكافي، واستمرت الخلافات بشأن تركيب الائتلاف وتقاسم السلطة، لتدخل إسرائيل جولة انتخابية ثالثة خلال أقل من اثني عشر شهراً.

وذكرت، أنه في مارس 2020، ارتفاع رصيد الليكود إلى 36 مقعداً مقابل 33 لأزرق أبيض، وانتهت المفاوضات إلى اتفاق بين نتنياهو وغانتس على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتضمن التناوب على رئاسة الحكومة، لكن انعدام الثقة والخلافات بين الطرفين، خصوصاً بشأن إقرار الميزانية، حالت دون استمرار الاتفاق، وانحل الكنيست في ديسمبر من العام نفسه، لتتجه إسرائيل إلى انتخابات رابعة.

وأردفت، أنه في الانتخابات الرابعة التي جرت في مارس 2021، فاز الليكود بـ 30 مقعداً، وحصل حزب يش عاتيد بقيادة يائير لبيد على 17 مقعداً، وبعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، نجح لبيد ونفتالي بينيت في جمع ائتلاف من 8 أحزاب، من بينها حزب القائمة العربية المتحدة، ليُنهي الائتلاف 12 عاماً متواصلاً لنتنياهو في رئاسة الحكومة. لكن الخلافات الداخلية وتراجع الأغلبية البرلمانية قادا إلى حل الكنيست في يونيو 2022 لتجرى انتخابات خامسة.

وواصلت: "في نوفمبر 2022، حصل الليكود على 32 مقعداً مقابل 24 لحزب لبيد، وعاد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة على رأس ائتلاف من ستة أحزاب، لكن حكومته واجهت انقساماً داخلياً واحتجاجات واسعة على خطة التعديلات القضائية، قبل أن تفرض تداعيات هجوم السابع من أكتوبر 2023 والحرب على غزة تحديات إضافية، وورغم الخلافات بشأن تجنيد الحريديم والصفقات المتعلقة بالمحتجزين، أكمل الكنيست ولايته القانونية قبل أن يُحل في يوليو 2026 تمهيداً لانتخابات جديدة".

وأردفت: "في السابع والعشرين من أكتوبر 2026، يصوت الإسرائيليون في انتخابات تتبادل فيها حسابات مستقبل نتنياهو السياسي مع المطالب بالتحقيق والمحاسبة عن إخفاقات السابع من أكتوبر وتداعيات الحرب على إيران والاعتداءات الإقليمية والخلاف حول تجنيد الحريديم، وتخوض الأحزاب السباق وسط منافسة متقاربة دون ضمان حصول أي معسكر على أغلبية لازمة لتشكيل الحكومة".

وأتمّت: "إذاً، 5 جولات انتخابية خلال أقل من 4 سنوات أعقبتها ولاية برلمانية كاملة لم تنه الخلافات السياسية، ومع انتخابات أكتوبر 2026 لا يقتصر التحدي على نتائج صناديق الاقتراع، بل يمتد إلى تشكيل ائتلاف قادر على الحكم ومواجهة تداعيات الحرب والانقسامات الداخلية".

نتنياهو حزب الليكود اليهود الحريديم الكنيست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

ترشيحاتنا

المتهمين

خناقة فى مترو الانفاق.. ضبط 4 سيدات تشاجروا على مكان الجلوس

اموال

ضبط متهم بغسل 15 مليون جنيه من النصب والاحتيال على المواطنين.. تفاصيل

المتهم

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف من طالب بالأكراه بالدقهلية

بالصور

بعد الأكل بدقائق.. 7 علامات تكشف حساسية الطعام

حساسية
حساسية
حساسية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد