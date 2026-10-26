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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالورود والهدايا.. طلاب مدارس الأقصر يساندون مرضى السرطان في شفاء الأورمان

بالورود والهدايا.. طلاب مدارس الأقصر يساندون مرضى السرطان في شفاء الأورمان
بالورود والهدايا.. طلاب مدارس الأقصر يساندون مرضى السرطان في شفاء الأورمان
شمس يونس

في لفتة إنسانية تعكس روح التكافل والمسؤولية المجتمعية، زار وفد من طلاب وطالبات مدارس محافظة الأقصر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى، ومشاركتهم رحلة العلاج برسائل الأمل والتشجيع.

شملت الزيارة جولة داخل عدد من أقسام المستشفى، تعرف خلالها الطلاب على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمجان لمرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد، إلى جانب الاطلاع على الإمكانات الطبية والتجهيزات الحديثة التي تسهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وفق أحدث المعايير الطبية.

وحرص الطلاب خلال الزيارة على لقاء المرضى في أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وغرف الإقامة، مقدمين لهم الورود والهدايا التذكارية، وموجهين كلمات الدعم والتشجيع التي حملت رسائل التفاؤل والأمل، في محاولة للتخفيف من معاناتهم ومساندتهم نفسيا خلال رحلة العلاج.

وأعرب أعضاء الوفد الطلابي عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، مؤكدين أن إدخال البهجة على قلوب مرضى السرطان، خاصة الأطفال، يمثل تجربة مؤثرة تعزز لديهم قيم الرحمة والتعاون ومساندة الآخرين، كما أشادوا بمستوى الخدمات الطبية والتنظيم داخل المستشفى ودوره في خدمة مرضى الأورام بمختلف محافظات الصعيد.

من جانبه، أشاد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بمبادرة طلاب وطالبات مدارس الأقصر، مؤكدا أنها تعكس وعيا مجتمعيا لدى الأجيال الجديدة وحرصا على المشاركة الإيجابية في دعم المرضى ومساندتهم خلال رحلة العلاج.

ووجه فؤاد الشكر للقائمين على العملية التعليمية بمحافظة الأقصر لدورهم في ترسيخ قيم العطاء والتكافل لدى الطلاب، مشددا على استمرار ترحيب مستشفى شفاء الأورمان بالمبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم مرضى الصعيد، وتقديم المساندة النفسية والمعنوية لهم، بما يعزز الأمل لديهم في التعافي.

الأقصر اخبار الأقصر شفاء الاورمان

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