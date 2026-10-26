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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الأقصر تنشر الوعي المائي بين طلاب المدارس بالكرنك

مياه الأقصر تنشر الوعي المائي بين طلاب مدرسة الشهيد طارق عبد العليم بالكرنك
مياه الأقصر تنشر الوعي المائي بين طلاب مدرسة الشهيد طارق عبد العليم بالكرنك

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ممثلة في إدارة التوعية، ندوة توعوية لطلاب وطالبات مدرسة الشهيد طارق عبد العليم الابتدائية المشتركة بمنطقة الكرنك، وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع مديرية التربية والتعليم، بهدف تعزيز الوعي بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها.

وجاءت الفعالية تنفيذا لتوجيهات المهندس فرج عثمان علي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، حيث تضمنت الزيارة شرحا مبسطا لمراحل إنتاج مياه الشرب، بدءا من سحب المياه الخام، مرورا بعمليات التنقية والتطهير، وصولا إلى ضخها للمواطنين، لتعريف الطلاب بالجهود المبذولة لتوفير مياه شرب آمنة ونظيفة.

كما شهدت الزيارة اختيار أمين للمياه بالمدرسة، للمساهمة في نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين زملائه، وتشجيعهم على تبني سلوكيات إيجابية للحفاظ على المياه والحد من إهدارها.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود الشركة لنشر الوعي المائي بين طلاب المدارس، وترسيخ ثقافة الاستخدام الأمثل للمياه لدى النشء، بما يسهم في نقل رسائل التوعية إلى الأسر والمجتمع، وتعزيز المسؤولية المشتركة في الحفاظ على كل نقطة مياه.

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