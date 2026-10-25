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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شفاء الأورمان بالأقصر يختتم البرنامج التدريبي المتطور لطلاب التمريض ويوزع شهادات التقدير

«شفاء الأورمان» بالأقصر يختتم البرنامج التدريبي المتطور لطلاب التمريض ويوزع شهادات التقدير
«شفاء الأورمان» بالأقصر يختتم البرنامج التدريبي المتطور لطلاب التمريض ويوزع شهادات التقدير
شمس يونس

اختتم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم لطلاب كليات ومعاهد التمريض، والذي استهدف تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البروتوكولات العالمية المتبعة في رعاية مرضى الأورام.

وهدف البرنامج إلى دمج الجانب النظري بالتدريب العملي الميداني داخل أقسام المستشفى المختلفة، لاكتساب الخبرات والمهارات الإكلينيكية اللازمة للتعامل مع حالات السرطان المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى داخل الصعيد.

وشهد حفل الختام أجواء من الفخر والاعتزاز بجهود الطلاب المشاركين، حيث تم توزيع شهادات التقدير على الخريجين المتدربين، تقديراً لالتزامهم وحرصهم على الاستفادة القصوى من المحاور العلمية والعملية التي قدمتها إدارة التدريب والتعليم المستمر بالمستشفى طوال فترة التدريب.

وقالت الدكتورة أسماء مبارك، نائب المدير العام التنفيذي لإدارة التمريض والتدريب بالمستشفى: “إننا نحتفل اليوم بثمرة جهد وعمل متواصل طوال فترة التدريب لقطاع متميز من طلاب كليات ومعاهد التمريض”، مشيرة إلى أن التدريب بالمستشفى لا يعد مجرد برنامج روتيني، بل رسالة لإعداد أجيال تمريضية قادرة على تقديم أفضل رعاية طبية ودعم نفسي وإنساني لمرضى الأورام.

وأكدت نائب المدير العام التنفيذي لإدارة التمريض والتدريب حرص المستشفي خلال البرنامج على دمج الطلاب في بيئة العمل الحقيقية، وتعريفهم بأحدث البروتوكولات العالمية في الرعاية التمريضية الدقيقة لمرضى الأورام، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، مشيرة إلى أنها لمست شغف الطلاب وحرصهم على التعلم، خاصة في مجال تخصص تمريض أورام  الاطفال والكبار وهو ما يبشر بمستقبل مشرق للقطاع الصحي في مصر.

من جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفى يولي اهتماماً بالغاً بملف التدريب والتعليم المستمر، مشيراً إلى أن دعم أجيال المستقبل من كوادر التمريض يأتي على رأس أولويات المستشفى للاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المجانية لمرضى السرطان في الصعيد.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان إن المستشفى أصبح نموذجاً يقتدى به ليس فقط في التجهيزات والخدمات العلاجية المتطورة، بل كمركز علمي وتدريبي يساهم في إعداد كوادر صحية مؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية، مشيداً بالمستوى المتميز والالتزام الذي أظهره طلاب التمريض خلال فترة التدريب.

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