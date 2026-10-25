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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم الأقصر يتفقد 3 مدارس ويؤكد: إتقان القراءة والكتابة أولوية المرحلة الأولى

وكيل تعليم الأقصر يتفقد 3 مدارس ابتدائية ويؤكد: إتقان القراءة والكتابة أولوية المرحلة الأولى
وكيل تعليم الأقصر يتفقد 3 مدارس ابتدائية ويؤكد: إتقان القراءة والكتابة أولوية المرحلة الأولى
شمس يونس

أجرى أسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جولة ميدانية شملت عددا من المدارس الابتدائية، لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على مستوى التلاميذ ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

وتأتي الجولة تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في إطار الحرص على تطوير مستوى التعليم والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة.

وشملت الجولة مدارس صلاح الدين الابتدائية وأبو الحجاج الابتدائية ووادي الملكات الابتدائية، حيث تابع وكيل الوزارة سير اليوم الدراسي، واطلع على مستوى التلاميذ في المراحل الأولى من التعليم الأساسي.

وشدد حمدان على أن إتقان مهارتي القراءة والكتابة يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الابتدائية، باعتبارهما الأساس الذي يبنى عليه تحصيل التلاميذ في مختلف المواد الدراسية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لمساعدة الطلاب على اكتساب المهارات الأساسية منذ السنوات الأولى من دراستهم.

وأكد أهمية المتابعة المستمرة لمستويات التلاميذ من خلال السجلات الرسمية، وعلى رأسها سجل 26 قرائية، لرصد معدلات التقدم وتحديد أوجه القصور، بما يساعد المعلمين على وضع خطط علاجية مناسبة لتحسين مستوى الطلاب ومعالجة نقاط الضعف أولا بأول.

كما وجه بضرورة الاهتمام بالجوانب التربوية والسلوكية بالتوازي مع التحصيل الدراسي، مشيرا إلى أن المرحلة الابتدائية تمثل فرصة مهمة لغرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال، وتعزيز احترام الآخرين وتحمل المسؤولية والانتماء للوطن.

وأوضح أن دور المدرسة لا يتوقف عند تقديم المناهج الدراسية، بل يمتد إلى بناء شخصية التلميذ وتنمية وعيه وسلوكه، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التعلم وتحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

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