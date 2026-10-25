محافظ الأقصر يطلق حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة من مدرسة وادي الملكات



شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية من مدرسة "وادي الملكات" الابتدائية بمدينة الأقصر، والتي تنفذها مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، وتستمر لمدة 21 يومًا اعتبارًا من اليوم 25 أكتوبر 2026، وذلك بحضور الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، وأسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم، وحاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، ومحمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية.

وخلال تفقده لعمليات التطعيم داخل المدرسة، اطمأن محافظ الأقصر على انتظام سير العمل وجاهزية الفرق الطبية، كما اطلع على آلية إعطاء اللقاح للأطفال طبقا للقواعد والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، واشتراطات السلامة ومكافحة العدوى، والتأكد من حفظ وتداول الطُعم في درجات الحرارة المناسبة وتطبيق أعلى معايير الجودة خلال عمليات التطعيم، مشددًا على تقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستي لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع الأطفال المستهدفين على مستوى المحافظة بكفاءة ويسر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بالمجان، باستخدام طُعم MR المضاد لمرضي الحصبة والحصبة الألمانية، من خلال فرق طبية مدربة، بما يضمن الوصول إلى الأطفال المستهدفين بمختلف أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أنه يبلغ العدد المتوقع للأطفال المستهدف تطعيمهم بالمحافظة 306 ألف و544 طفلًا، من خلال 282 فريقًا ثابتًا ومتحركًا، و48 مشرفًا بالإدارات الصحية، و14 مشرفًا من المديرية، مع اقتراح 1210 مواقع لتنفيذ أعمال الحملة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال، وذلك من خلال مواقع التطعيم الثابتة والمتحركة، التي تشمل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، إلى جانب وحدات الرعاية الصحية وتجمعات السكان، بما يسهم في تيسير حصول الأطفال على التطعيم، خاصة بالمناطق والقرى والتجمعات السكانية المختلفة.

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، إلى وجود تنسيق كامل بين مديرية الصحة ومديريات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والجهات التنفيذية بالمحافظة، لتيسير مهام الفرق الميدانية وتعزيز التوعية بأهمية التطعيم،مهيبا بجميع أولياء الأمور إلى الحرص على تطعيم أبنائهم خلال فترة الحملة والتعاون مع الأطقم الطبية المنتشرة بمختلف المراكز والمدن، حفاظًا على صحة وسلامة أجيال المستقبل.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أن الاهتمام بصحة أطفالنا يأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، باعتبارهم أمل مصر ومستقبلها، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير كافة اللقاحات المعتمدة مجانًا للوقاية من الأمراض المعدية وتأمين التغطية المناعية الشاملة، مؤكدا على حرص المحافظة على تقديم كل الدعم وتذليل أي عقبات أمام الفرق الطبية لضمان الوصول إلى كل طفل في كافة مراكز ومدن وقرى الأقصر.